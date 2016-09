Ein Platz für die Dorfgemeinschaft Die Alte Schule in Grillenburg soll zur Begegnungsstätte umgebaut werden. Für das Obergeschoss gibt es weitere Pläne.

Die Alte Schule im Ortszentrum von Grillenburg war einst eine Gaststätte und soll künftig zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden. Ob es die 150 000 Euro an Fördermitteln dafür gibt, ist aber noch ungewiss. © Andreas Weihs

Tharandt. Die Alte Schule im Tharandter Ortsteil Grillenburg soll zu einem richtigen Dorfgemeinschaftshaus ausgebaut werden. Derzeit werden nur Teile des Gebäudes als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft genutzt – und das stark eingeschränkt. Der Zustand der Bausubstanz ist dort genauso ein Problem wie die dürftige Innenausstattung. Außerdem ist das Haus, das früher auch als Gaststätte genutzt worden war, nicht behindertengerecht ausgebaut.

Die aktuellen Pläne der Tharandter Verwaltung zur neuen Nutzung des einzigen Gebäudes im Ortszentrum, das sich noch komplett in städtischem Besitz befindet, wurde vor Kurzem den Stadträten vorgestellt. Diese unterstützen das Vorhaben.

Sie beschlossen, dass sich Tharandt mit dem Projekt um Fördermittel aus dem Programm zur Entwicklung der sogenannten Leader-Region „Silbernes Erzgebirge“ bewirbt. Hierbei unterstützt die EU Vorhaben im ländlichen Raum. Und Tharandt will davon profitieren. Das „aktive dörfliche Leben“ solle gefördert werden. Die „Bausubstanz an der ortsprägenden Stelle“ an der Hauptstraße/Seerenteichstraße würde erhalten und mit dem Geld instand gesetzt. Die Stadt plant, dass die Alte Schule eine Begegnungsstätte wird. Dort könnte nicht nur der Ortschaftsrat von Kurort Hartha einen Raum erhalten, in dem er tagen kann.

Auch für Sprachkurse für Flüchtlinge könnte einer der umgebauten Räume genutzt werden. Derzeit sind in einem anderen Grillenburger Gebäude, das dem Freistaat gehört, traumatisierte Frauen und Minderjährige untergebracht, deren Asylanträge noch bearbeitet werden.

Das neue Dorfgemeinschaftshaus soll darüber hinaus weiter von Feuerwehr und Vereinen als Sitzungsräume genutzt werden und auch künftig als Wahllokal fungieren. Wünsche der bisherigen Nutzer sollen berücksichtigt werden bei einem Umbau.

Darüber hinaus soll im dann ausgebauten Obergeschoss des Gebäudes eine dauerhafte Ausstellung untergebracht werden. Sie soll die Geschichte des Jagdschlosses Grillenburg beleuchten. „Ausstellungsstücke befinden sich im Bestand der TU Dresden, wir würden sie zu uns zurückholen“, sagt Ortsvorsteher und Stadtrat André Kaiser (FWG). Die Exponatenschau solle keine Heimatstube werden, sondern sich „nur“ der bewegten Schlosshistorie widmen.

Der Freistaat besitzt das lange als forstwissenschaftliche Einrichtung der TU Dresden genutzte Schloss samt Nebengebäude. Der Stadt gehört das Neue Jägerhaus, die dazugehörige Kegelbahn, das Hundezwingerhaus und das Gärtnerhaus. Inzwischen steht es leer. Stadt und Freistaat hoffen nun darauf, dass das komplette Schloss-Areal verkauft wird. Erste Anfragen für das Gebäude-Ensemble liegen vor (SZ berichtete).

Nur das Erdgeschoss barrierefrei

Für die sich früher im Schloss befindliche Jagdlehrschau mit ausgestopften Tieren und anderen Ausstellungsstücken, die seit 2008 nicht mehr für Besucher zu sehen sind, wird es indes kein Comeback im Dorfgemeinschaftshaus geben, sagt Kaiser. Das hänge auch damit zusammen, dass viele ausgestopfte Tiere beschädigt worden seien. Die Jagdlehrschau wurde dichtgemacht, als die Akademie der Landesstiftung Natur und Umwelt ausgezogen war. Am Dach waren Schäden entdeckt worden.

Bauarbeiten stehen indes womöglich auch schon bald in der nicht weit entfernten Alten Schule an. Bei der anvisierten Umgestaltung soll zumindest auch das Erdgeschoss samt Eingangsbereich behindertgerecht ausgebaut werden. Ein Aufzug ist aus Kostengründen nicht geplant. Nur das untere Geschoss würde so barrierefrei sein.

Der ganze Umbau kostet rund 240 000 Euro. Die Stadt plant von 2016 bis 2019 jedes Jahr mit fast 19 000 Euro an Eigenmitteln. 2020 kämen noch einmal rund 14 200 Euro hinzu. Der große Rest müsste über Geld aus dem Leader-Topf gestemmt werden. Bis zu 150 000 Euro wären möglich.

Ob Tharandt diesen Zuschuss erhält, ist allerdings noch offen. Anders als in früheren Förderperioden von Programmen gibt es zunächst einmal eine Vorauswahl. Das Projekt wird nun bis Ende September einem Koordinierungskreis vorgestellt. Darin vertreten sind Kommunen, Verbände und andere Institutionen aus der Region.

Sie entscheiden, ob Vorhaben wie das des Grillenburger Dorfgemeinschaftshauses gefördert werden könnte. Erst nach einem positiven Votum des Gremiums dazu stellt die Stadt Tharandt nach eigenen Angaben den Förderantrag für den Umbau der Alten Schule beim Landratsamt in Pirna.

zur Startseite