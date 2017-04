Ein Plädoyer für Visionen Horst Teltschik wird im Zuge eines Vortrags über die Weltpolitik deutlich. Das birgt Konfliktpotenzial.

Horst Teltschik war Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Auf Gut Gödelitz sprach er über Trump und Putin. © Dietmar Thomas

Die vogelzwitschernde Idylle auf Gut Gödelitz könnte friedlicher kaum sein. Doch beim Ost-West-Forum scheint die Atmosphäre den kritischen Blick auf die Weltpolitik nicht zu trüben. Europa zwischen Trump und Putin – der Titel des bevorstehenden Vortrags des Politologen Horst Teltschik zeigt an, was die politischen Köpfe der Republik derzeit bewegen sollte.

Teltschik, jahrelanger Wegbegleiter Helmut Kohls und ehemaliger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, studierte einst an der Freien Universität Berlin. Wie auch Axel Schmidt von Gut Gödelitz. „Allerdings“, erklärt Schmidt in seiner Begrüßung, habe man sich nicht gekannt – vermutlich aufgrund der Zugehörigkeit zu zwei verfeindeten politischen Lagern. „Umso schöner, Herr Teltschik, dass wir im Alter zusammenfinden“, sagt Schmidt. Die Anmerkung ist zwar vordergründig ein charmantes Späßchen – etwas um die Ecke gedacht trifft es den Kern der Argumentation Teltschiks aber auf den Punkt. Angesichts der mit Präsident Trump gewachsenen Komplexität der diplomatischen Lage Deutschlands fordert Teltschik nämlich vor allem eines: Politiker, die weitreichende Visionen haben anstatt sich in Tagesgeschäft und Parteipolitik zu verlieren.

Die Lage sieht Teltschik mit großer Sorge: auf der einen Seite Trump, dessen Unberechenbarkeit destabilisierend wirke. „Auch wenn er praktisch bisher keinen seiner irrwitzigen Vorschläge hat umsetzen können“, so Teltschik, seien allein seine Worte mit ungeahnten Risiken verbunden. „Worte können große Folgen haben – deshalb ist Trump gefährlich.“ Auf der anderen Seite Putins Russland, für das sich Teltschik mehr Respekt wünscht. Bei einer Nachfrage, wie man auf die Krim-Annektion der Russen denn reagieren solle, wird Teltschik deutlich: „Wir wollen, dass Russland die Krim zurückgibt. Die Russen werden das nicht ohne Weiteres tun. Wollen wir also Krieg?“ Die rhetorische Frage ist ein Knackpunkt der Diskussion, macht sie doch klar, dass gute Diplomatie auf Akzeptanz und Kompromissen beruht. „Wir müssen mit den Russen reden und ihnen eine eigene Identität zugestehen.“ Sein Eindruck sei, dass Russlands Handeln oftmals ein Handeln aus enttäuschter Liebe sei. „Warum bieten wir ihnen nicht den Nato-Beitritt an?“, fragt Teltschik und erklärt seinen Eindruck, dass das Land vor allem aufgrund eines großen Sicherheitsbedürfnisses aggressiv agiere. Das Land werde sich nicht dadurch demokratisieren, dass man sich von ihm abwende. Stattdessen setzt Teltschik auf die kommende Generation und zeigt auf eine Ausgabe der Moscow Times, die in einem russischen Flieger auf jedem Platz gelegen habe. Die Schlagzeile ist „Putin’s Children“ und bezieht sich auf die zunehmenden Demonstrationen junger Russen. Der Tenor Teltschiks: Einig werden kann man sich nur, wenn man aufeinander zugeht.

