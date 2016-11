Ein Plädoyer für Lebensqualität Das Thema Palliativmedizin sorgte beim SZ-Gesundheitsforum für ein volles Haus. Die Ärzte versuchen, das Leben sterbender Menschen ohne Leid zu gestalten.

Im Kamenzer Krankenhaus fand das SZ-Gesundheitsforum statt. © Rene Plaul

Wenn es um die Frage geht, wo und wie Menschen sterben wollen, haben die meisten klare Vorstellungen: Am liebsten zu Hause, ohne Schmerzen, im Kreis der Familie. Das weiß auch die Oberärztin auf der Palliativstation des Kamenzer Malteser Krankenhauses, Dr. med Cornelia Meißner. Sie und ihr Team tun alles, um Sterbenden genau diesen Wunsch zu erfüllen. „Eine Palliativstation ist keine Sterbestation“, betonte die Medizinerin beim jüngsten SZ-Gesundheitsforum in der Kamenzer Klinik ausdrücklich. „Wir lindern Beschwerden von Menschen mit unheilbaren Erkrankungen, deren Lebenszeit begrenzt ist.“ Menschen, die eine schwierige Phase mit großen körperlichen und seelischen Belastungen durchmachen. Denen tue es unglaublich gut, wenn ihnen beispielsweise Schmerzen genommen werden und sie damit ein Stück Lebensqualität gewinnen. Ziel sei es die Betroffenen wieder nach Hause oder in eine Pflegeeinrichtung beziehungsweise in ein Hospiz verlegen zu können. Die Mitarbeiter der Palliativstation versuchen, das Leben der Betroffenen möglichst selbstbestimmt und ohne Leid zu gestalten. Dabei gehe es nicht ums technisch Machbare, sondern um das, was der Patient wünscht und was ihm guttut.

Friedlich sterben

Das Team um Dr. Cornelia Meißner versucht, für jeden Patienten genau den Weg zu finden, den er und seine Familie brauchen, um ihn von seinen Beschwerden zuentlasten, damit er friedlich sterben kann. Denn viele Patienten haben extreme Symptome, die sich durch das Bewusstsein verstärken, dass das Leben zu Ende geht, die Situation endgültig ist, so die Expertin.

Menschen aus allen Altersgruppen lassen sich auf ihrer Palliativstation behandeln, berichtete die Oberärztin. Der Großteil mit Krebserkrankungen. Seit der Eröffnung vor anderthalb Jahren fanden dort insgesamt 537 Patienten Linderung. Bei einem kleinen Rundgang über die Station konnten sich die Zuhörer selbst ein Bild machen. Die Malteser seien übrigens Vorreiter auf dem Gebiet, verriet die Oberärztin den interessierten Zuhörern. Die erste Palliativstation wurde 1984 im Malteser Krankenhaus in Bonn eingerichtet. Längst sind zahlreiche Stationen dazugekommen. Inzwischen ist erwiesen, dass Menschen durch Linderung der Schmerzen oder die Erleichterung einer Atemnot noch etwas länger genießen, am Leben zu sein. (szo)

