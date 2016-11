Ein Phänomen, das keins sein will Kein Kombinierer ist so konstant wie Eric Frenzel. Er vereint Ehrgeiz und Bescheidenheit.

Es sagt schon viel über einen Sportler aus, wenn er einen seiner ärgsten Konkurrenten nach Hause einlädt. Dass Akito Watabe in diesem Sommer dann doch nicht Eric Frenzel in dessen oberpfälzischer Wahl-Heimat Flossenbürg besucht hat, lag nur daran, dass sich der Japaner die Hand gebrochen hatte. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Bevor es aber zum Wiedersehen auf Frenzels Terrasse kommt, steht für die Kombinierer eine lange WM-Saison an – vermutlich wieder mit engen Duellen der beiden Freunde.

Bei Frenzels acht Saisonsiegen war Watabe fünfmal Zweiter geworden. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass der Oberwiesenthaler zum vierten Mal den Gesamtweltcup gewinnt. Zuvor war das nur dem unverwüstlichen Finnen Hannu Manninen gelungen. In diesem Winter könnte Frenzel also das Kunststück gelingen, zum fünften Mal saisonbester Kombinierer zu werden. Die Frage mag er nicht, jeder Journalist stelle sie ihm, und doch würde er darauf selbst beim hundertsten Mal keine patzige Antwort geben. „Ich bin bemüht, mich optimal vorzubereiten und dann zählt jeder Wettkampf für sich. An den Gesamtweltcup denke ich heute und in der ersten Hälfte der Saison sicherlich nicht“, sagt Frenzel vor dem Weltcup-Auftakt am Wochenende im finnischen Kuusamo.

Die größten Rivalen kommen aus den eigenen Reihen. Den Teamkollegen Fabian Rießle und Johannes Rydzek prophezeit der 28-Jährige eine erfolgreiche Saison. Beide seien heiße Anwärter auf WM-Titel und den Gesamtweltcup. „Die Norweger mit ihrem Shootingstar Jarl Magnus Riiber und natürlich mein Freund Akito Watabe werden es uns auch nicht gerade leicht machen“, schreibt er in seinem Blog. Und Frenzel wiederum wird es wohl der Konkurrenz schwer machen.

Große Sprüche wird man vom Olympiasieger nicht hören. Auch nach Jahren des Erfolges – immerhin gewann er bei zwei Winterspielen einen kompletten Medaillensatz – ist er bodenständig. „Ich halte mich für nichts Besonderes, nur weil man mich bei der Ausübung meines Talents auch im Fernsehen sehen kann“, sagte er dem Online-Magazin Netzathleten.

Beliebt unter den Athleten

Wenn allerdings Bundestrainer Hermann Weinbuch über seinen besten Athleten spricht, nimmt er schon gern mal das Wort „Phänomen“ in den Mund. „Sehr bescheiden, bodenständig und trotzdem selbstbewusst“, beschreibt er Frenzel. Wie beliebt der Sachse auch unter Athleten ist, bewiesen seine Wintersport-Kollegen mit der Wahl zum Skisportler des Jahres, und das in einer Saison ohne WM und Olympia.

Eric Frenzel ist keiner, der diese Anerkennung als Antrieb brauchen würde. „Wenn du denkst, dass du etwas bist, hast du aufgehört, etwas zu werden.“ Sokrates’ Weisheit ist Frenzels Lebensmotto. Der dreimalige Weltmeister tüftelt weiter, weil er weiß: Stillstand bedeutet Rückschritt. Ein Potsdamer Institut hatte vorige Saison seine Laufbewegungen analysiert – und diese über einen Computerathleten mit einem optimalen biomechanischen Ablauf gelegt. „Alles, was bei mir nicht ganz optimal war, war rot gefärbt, und ich habe dann tatsächlich überwiegend Rot gesehen – das heißt, dass es noch Arbeit gibt“, meint er und schmunzelt. Der ideale Hebel ließe sich im Computer wunderbar berechnen, aber in der Praxis nicht umsetzen. „Einige grobe Hinweise sind aber hilfreich.“

So justiert er immer wieder an den kleinen Dingen. Ein großes Puzzleteil seines Erfolgs ist seine Familie. Als er 2007 ins Weltcupteam rückte, hatte er schon einen kleinen Sohn. Mit 18 war er das erste Mal Papa geworden. Andere wären mit der Doppelbelastung überfordert, für Frenzel aber ist die Familie Energiezentrum.

Die schneefreie Zeit ist daher immer eine besondere. Im Sommer hat er mit Frau und seinem großen Sohn Philipp einen Gleitschirmflug in Oberstdorf gemacht. „Ein wundervolles Erlebnis, die Welt von oben zu sehen.“ Den Flug hatten sie zur Hochzeit bekommen – und während des Sommer-Grand-Prix in Oberstdorf eingelöst. Wegen einer Knochenhautreizung musste er den Wettkampf im August absagen. Die Blessur am Schienbein ist mittlerweile auskuriert. Er habe dadurch nur das Sprungtraining etwas einschränken müssen. „Das wichtige Lauftraining war nicht betroffen, somit ist alles im Lot.“ Frenzel ist also bereit für die Saison, die Ende Februar mit der WM in Lahti ihren Höhepunkt hat.

Seit Montag ist das Team in Kuusamo. An diesem Tag feierte Frenzel seinen 28. Geburtstag – zum ersten Mal an einem Weltcuport ohne seine Familie. Dafür mit Geschenken aus dem Koffer. Von seiner Frau gab es Konzertkarten für die „Fantastischen Vier“ mit einem Tagesausflug nach Bamberg. Geschenkte Familienzeit weiß Eric Frenzel besonders zu schätzen.

