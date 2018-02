Ein Perpetuum mobile aus Zittau Mit einem mutigen Experiment bewerben sich Schüler der Richard-von-Schlieben-Oberschule bei „Jugend forscht“.

Fanny Patzig (links), Lehrerin Patricia Stange und Markus Negedly bereiten im Physikvorbereitungsraum der Richard-von-Schlieben-Oberschule Zittau einen Versuch vor. © Matthias Weber

Fanny Patzig und Markus Negedly aus der Klasse 8 b der Richard-von-Schlieben-Oberschule wollen die Physik auf den Kopf stellen und zeigen, dass es ein Perpetuum mobile doch gibt. Die Wissenschaft definiert ein Perpetuum mobile als etwas, was ständig in Bewegung ist. Es muss nur einmal Energie zugeführt bekommen und kann sich dann dauerhaft weiter bewegen. Die Reibungskräfte in der Luft, an den Befestigungspunkten oder Lagern sorgen bekanntlich dafür, dass alles irgendwann zum Stillstand kommt.

In einem achtseitigen Konzept, das die beiden Schüler beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ eingereicht haben, erklären sie, wie sie das Problem mit der Reibung und dem Energieverlust in den Griff bekommen wollen. Auf Basis der Aufzeichnungen des Naturforschers Leonardo da Vinci wollen die Schüler eine Konstruktion entwickeln, die Reibungsverluste ausschließt. Da Vinci entwarf seinerzeit ein Perpetuum mobile, das aus einem Rad besteht, das von einem Gestell gehalten wird und dessen Speichen als Schienen für Kugeln fungieren. Leonardo da Vinci und andere Forscher haben damals noch nicht wissen können, wie man die Reibung reduzieren kann, schreiben sie in dem Papier. Mit der fortgeschrittenen Technik sei dies heutzutage durchaus möglich, behaupten die Achtklässler aus Zittau.

Laufzeit erhöht

Sie wollen den Magnetismus zur Reduzierung der Reibung nutzen und das Perpetuum mobile in einem luftleeren Raum, einem Vakuum, laufenlassen. Gelingt die Konstruktion, wären zweifellos zwei große Hürden genommen, damit das Perpetuum mobile aus Zittau bis zum „Ende der Menschheit“ arbeitet. In Vorbereitung des Konzeptes beschäftigten sich Fanny Patzig und Markus Negedly mit der Grundlagenforschung zum Thema, probierten mit einem sogenannten „Fidget Spinner“, das sind diese Dinger, die sich zwischen den Fingern schnell drehen, wie Verluste bei Roll- und Gleitreibung mit Techniköl vermindert werden können. So gelang es ihnen, die Laufzeit des „Fidget Spinners“ mittels Öl von 60 auf 90 Sekunden zu steigern.

Das Konzept enthält auch eine Konstruktionszeichnung. Sie zeigt ein Gestell aus zwei parallel stehenden Quadern, die sich hochkant gegenüberstehen. Verschiedene Metallrohre, Kugeln und Schienen sind zu sehen, die laut Beschreibung unterschiedlich magnetisch geladen sind und von einer Glasglocke luftdicht abgeschlossen werden. So soll keine Reibung mehr anfallen. Das ist der Plan.

Unterstützt werden die beiden Schüler von ihrer Lehrerin Patricia Stange, die in der Richard-von-Schlieben-Oberschule Physik und Mathematik unterrichtet. „Sollte das Konzept ausgewählt werden, bekommen wir ein Paten-Unternehmen an die Seite gestellt, um das Projekt in die Praxis umzusetzen“, erklärt die promovierte Ingenieurin den weiteren Werdegang. Sie glaubt an das Projekt und möchte gemeinsam mit ihren Schülern beweisen, „dass es eventuell doch funktioniert“. Wann die Ergebnisse des Regionalwettbewerbs zu „Jugend forscht“ vorliegen, ist noch unklar. Bis dahin können sich die Hobbyphysiker anderen Vorlieben widmen. Fanny Patzig spielt Theater und Trompete. Markus Negedly ist mit dem Akkordeon zugange und programmiert in seiner Freizeit. Da wundert es nicht, dass auch Patricia Stange in ihrer Freizeit gerne musiziert.

Was ist „Jugend forscht“?

Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel ist, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, Talente zu finden und zu fördern.

Teilnehmen können Jugendliche ab der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren.

Wer mitmachen will, sucht sich selbst eine interessante Fragestellung für sein Forschungsprojekt.

Den Gewinnern winken attraktive Geld- und Sachpreise.

Quelle: jugend-forscht.de

zur Startseite