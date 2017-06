Ein Parkautomat sorgt für Ärger Können Sie wechseln? Diese Frage kann ein Gastwirt am Pfaffenstein nicht mehr hören.

Noch gilt hier: passend zahlen. Wann kommt die Kartenzahlung? © Norbert Millauer

Sein Parkplatz ist es nicht und doch hat Bernhard Kuste ständig Scherereien deswegen. Denn vor seinem Gasthaus „Zum Pfaffenstein“ befindet sich ein öffentlicher Parkplatz der Stadt Königstein. Die Kommunale Wohnungswirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft (KWE) betreibt ihn.

Wer einen Parkschein am Automaten lösen will, muss passend zahlen, wechseln kann der Automat nicht. Das bleibt dann an Wirt Bernhard Kuste hängen. „Die Leute kommen zu mir und wollen, dass ich ihre großen Scheine klein mache“, sagt er. „Das geht einfach nicht immer.“ Besonders an Wochenenden in der Hochsaison, wenn der Parkplatz voll ist, kommen viele zu ihm. Doch dann sei auch sein Gasthaus voll und er müsse seine Gäste bedienen, sagt Bernhard Kuste. Sehr häufig werde er beschimpft, weil die Parkenden denken, es sei sein Parkplatz. Probleme mit dem Automaten gibt es schon seit Jahren. Immer wieder fiel er aus, war kaputt, sagt der Wirt. Er ist sauer, wünscht sich endlich eine Lösung: einen Wechselautomat oder die Möglichkeit, den Parkschein mit Karte zu bezahlen.

Seit Dezember gibt es immerhin einen neuen Automaten. Der wechselt immer noch nicht, soll aber sehr zuverlässig funktionieren, sagt KWE-Geschäftsführer Heiko Scherz. Ein Wechselautomat sei laut Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) nicht sinnvoll, bargeldloses Bezahlen die Zukunft. Deshalb wurde der neue Automat auch entsprechend bestellt. „Doch dafür braucht es eine zuverlässige Verbindung zu einem Großrechner“, sagt Scherz. Das sei nicht möglich. Automatenhersteller Siemens suche nun gemeinsam mit der Sparkasse, die die Abbuchungen für die KWE verwalten würde, nach einer Lösung für das Problem, so Scherz.

Eine andere Baustelle für Bernhard Kuste sind die fehlenden öffentlichen Toiletten. „Ständig kommen die Touristen und wollen mein WC nutzen, stehen Schlange“, klagt er. Das störe seine Gäste. Doch erst mal wird sich daran nichts ändern. Laut Bürgermeister sind keine WCs geplant. Für die Zukunft will er es aber nicht ausschließen. Für Bernhard Kuste sicher keine zufriedenstellende Antwort. (SZ/kk)

