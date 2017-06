Ein Park wie gemalt Erstmals gab es an der Schweizermühle ein Parkfest. Die Besucher staunten über die historischen Kostüme.

Andreas Gabriel, Hobbymaler aus Rosenthal-Bielatal, schuf beim ersten Parkfest an der Schweizermühle live ein Ölbild. Annemarie Rehlich (l.) vom Heimatverein sorgte dafür, dass 50 Menschen in historischen Kostümen durch den Schwedenpark flanierten. © Marko Förster

Sie scheinen die Zeit zurückdrehen zu können: 50 Kostümierte schlenderten am Sonntagnachmittag durch den Schwedenpark an der Schweizermühle. Von der Biedermeierzeit bis in die Gründerzeit der 1920er-Jahre war alles dabei. Die Kostümierten ließen in dem Park das Flair einer vergangenen Zeit auferstehen.

Zum ersten Mal hat der Heimatverein von Rosenthal-Bielatal ein Parkfest an der Schweizermühle organisiert. Neben Dixielandmusik, einem Puppentheater, dem Zauberer Postrat Hieronymus Schneffke und einer Liedertafel konnten die Besucher auch den Schmiedemeister Bernd Gerisch am Modell eines Hochofens erleben. Oder eine Wasserkur mit Pfarrer Sebastian Kneipp am eigenen Körper ausprobieren.

Angesichts der mehreren Hundert Besucher zeigte sich die Organisatorin Annemarie Rehlich sehr zufrieden. „Wir wollen versuchen, so etwas Schönes auch im nächsten Jahr wieder hinzubekommen“, war ihr fröhliches Fazit. Dann aber etwas früher im Jahr. „Unsere Gäste sollen doch auch den wunderschönen Rhododendron unseres Parks erleben.“ Der war mittlerweile nämlich fast schon verblüht. (mf)

zur Startseite