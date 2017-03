Gut zu wissen Ein Paradebeispiel Die Kita in der Riesestraße ist fertig saniert. Viele Auflagen machten den Umbau teurer als ursprünglich geplant.

In jeder Etage des Kindergartens wurde eine Küche eingebaut. Zweimal in der Woche backen die Pädagogen mit den Kindern. Donnerstags gibt es Kuchen und freitags selbst gemachtes Brot. Erzieherin Dörthe Klar erklärt den Kleinen, wie es geht. © Norbert Millauer

Man muss genau hinsehen, um die kleine Zahl an der Steinstufe im Treppenhaus zu erkennen. Eine 97 ist dort eingemeißelt. Gemeint ist 1897 – das Jahr, in dem die Villa in der Riesestraße 3 gebaut wurde. Von Anfang an wurden in dem Haus Kinder betreut. Ganz früher hieß es noch „Kleinkinderbewahranstalt“. Heute hat die Kita Riesenzwerge hier ihr Domizil, das jetzt komplett saniert wurde.

Es riecht noch nach frischer Farbe und neuen Möbeln in den Räumen. Die Kinder fühlen sich aber schon richtig wohl. Ein Dreivierteljahr lang mussten die Knirpse in einem Ausweichquartier im Wasapark betreut werden, obwohl das ursprünglich ganz anders geplant war.

Eigentlich sollten die Kinder während der Umbauten im Haus bleiben. Doch sehr schnell zeigt sich, dass an der Villa deutlich mehr zu machen war als gedacht. Das erste Problem: Der Brandschutz war nicht mehr gewährleistet, sagt Bauplaner Dieter Thomas vom Büro „Hauswald und Thomas“. Auch der zweite Rettungsweg entsprach nicht den Vorschriften. Er führte durch ein Fenster. Im Eingangsbereich stand bei Regen regelmäßig das Wasser. Einige Balken waren verfault. In manchen Räumen ließen sich die Heizungen nicht ausschalten, in anderen zog es durch die kaputten Fenster.

Diese lange Mängelliste hatte zur Folge, dass die Sanierung teurer wurde. Fast eine Million Euro hat sie am Ende gekostet. Knapp die Hälfte des Geldes kam von Bund, Land und Landkreis. Der Träger der Einrichtung, die Kinderarche Sachsen, zahlte rund 200 000 Euro. Die Stadt Radebeul steuerte mit 290 000 Euro fast doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Im Dezember hatte der Stadtrat den Mehrausgaben zugestimmt. OB Bert Wendsche erklärte damals, dass ein Neubau noch deutlich teurer wäre. Matthias Lang, Chef der Kinderarche, lobt die Zusammenarbeit. „Die Kita ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell eine Sanierung gehen kann.“ Ohne die Kooperation der Stadt und des Landkreises hätte das nicht funktioniert. Das erlebe man längst nicht überall so.

Die gestiegenen Kosten seien vor allem den Denkmalschutzauflagen geschuldet, sagt Lang. „In Deutschland gibt es exorbitante behördliche Auflagen.“ Für einen Kindergarten seien die kaum umsetzbar. Die Hintertür zum Garten ist da nur ein Beispiel. Der Denkmalschutz fordert eine historische Variante. Brandschutzauflagen muss die Tür auch erfüllen, gleichzeitig aber sicher sein, damit die Kinder nicht unbemerkt nach draußen rennen. Allein bei dieser Tür entstanden Mehrkosten von 6 000 Euro.

Für die Kinder ist die Villa dafür richtig schön geworden. Im neuen Mehrzweckraum können sie auch bei schlechtem Wetter toben. Durch ein zusätzliches Gruppenzimmer gibt es jetzt insgesamt mehr Platz. In den neu gemachten Bädern konnten sich die Kinder selbst verewigen. Sie haben einige Fliesen mit bunten Bildern bemalt. Ein Lastenaufzug und eine Fluchttreppe gehören ebenfalls zu den Neuheiten.

Die eher spartanische Einrichtung soll so sein, erklärt Kita-Leiterin Julia Kretschmar. Vieles wurde ausgemistet. Die Kinder beschäftigen sich jetzt vor allem mit Holzspielzeug. „Wir merken, dass sie dadurch viel kreativer spielen“, sagt die Pädagogin. Am 17. März veranstaltet der Kindergarten eine Einweihungsfeier.

zur Startseite