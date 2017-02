Ein Palmenstrand in der Turnhalle Karneval in Großweitzschen: Der CCM füllt den Abend mit einem tollen Programm. Das Motto hat Südseecharakter.

Die Saalpolizei zeigt beim Fasching in Großweitzschen, was Frauen und Männer unter der Dusche machen. © Dietmar Thomas

„Das Programm ist gut, die Getränke lecker und die Stimmung ist super“, fasst Corinna Falk aus Zschaitz den Karnevalabend in Großweitzschen zusammen. Die Sporthalle der Gemeinde ist gut gefüllt, laute Musik hallt aus den Lautsprechern und auf der Bühne wird getanzt, gescherzt und – natürlich auch davor – gelacht.

Falk, die selbst schon öfter zum Karneval nach Großweitzschen gekommen ist, hat dieses Jahr Felix Klötzing mitgebracht, für den es das erste Mal ist. „Corinna hat mich einfach mal mitgenommen hierhin, und es lohnt sich echt“, meint der 28-Jährige, der direkt aus Großweitzschen kommt. Verkleidet ist er als Pilot, die gleichaltrige Corinna Falk hat sich in ein Kandygirl verwandelt.

Das Motto des diesjährigen Karnevals in Großweitzschen, das am Sonnabendabend gefeiert wurde, ist: „Die Sonne lacht am Palmenstrand, der CCM geht hier an Land“ Karnevalskönigin Kerstin Schmiedchen erklärt das Motto des Carnevalsclubs der Muldenschiffer zu Westewitz so: „Wir, also der Verein CCM, sind ja, wie der Name Muldenschiffer schon sagt, Schifffahrer. Und dieses Jahr haben wir uns als Ziel eben einen Strand mit Palmen gesucht, den wir besuchen wollen.“

Umgesetzt wird das Thema in verschiedenen Sketchen, die von kleinen Gruppen der Vereinsmitglieder vorbereitet wurden.

„Neben diesen mottobezogenen Aktionen gibt es aber natürlich auch die klassischen Show- und Gardetänze von den Kindern und Damen, das Männerballett, Gesänge unserer Bordkapelle und allerhand mehr“, so Schmiedchen.

Der Verein CCM zählt zurzeit etwa 120 Mitglieder, die Tendenz war im letzten Jahr steigend. Für ihn ist das diesjährige Karneval die 41. Saison; 1976 wurde er gegründet. Dieses Jahr muss eine neue Karnevalspräsidentin gewählt werden, da Kerstin Schmiedchen nun schon drei Jahre im Amt ist und deshalb Neuwahlen anstehen. „Die Wahlen werden im Laufe des Jahres stattfinden“, so Schmiedchen.

Am Sonnabend wird aber erst mal ausgiebig gefeiert. In der Sporthalle sind Bierbänke und -tische aufgestellt und eine Getränkebar eingerichtet. Bei besonders sehenswerten Programmpunkten stehen die Zuschauer auf, klatschen im Takt und schunkeln zur Musik. Das ist Karneval.

zur Startseite