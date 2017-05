Ein paar Tränen zum Abschied Für die Bayern-Spieler ist die Saison beendet, für den Kapitän die Karriere. Mehr als genug zu tun haben die Verantwortlichen.

Und am Abend hat es sie doch gegeben: Tränen bei Philipp Lahm. Doch glücklich ist, wer in solch schweren Momenten einen Thomas Müller neben sich hat. © dpa

Meisterfeiern des FC Bayern fehlt oft das Spontane, das Unerwartete, Überraschende. Die Weißbierduschen nach der offiziellen Zeremonie im Stadion, der interne Wettstreit, wer als Erstes den Trainer nass macht, die Ehrenrunde – das alles ist zur Routine geworden. Aber dieses Mal hatte die Sause zum Saisonabschluss doch eine sehr emotionale Facette.

Es ging am Samstag nicht nur um die fünfte Meisterschaft in Serie, sondern auch um einen besonderen Abschied. Philipp Lahm hat lange gekämpft, und ein paar Mal schimmerten seine Augen im Lauf des Nachmittags verdächtig feucht – vor Anpfiff des finalen Spiels gegen Freiburg, als er den obligatorischen Blumenstrauß sowie ein Golfset überreicht bekam und bei seiner Auswechslung ein paar Minuten vor Ende der Partie. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht emotional war“, sagte er – schon wieder sehr gefasst.

Aber so richtig gepackt – oder was beim sonst so beherrschten Münchner eben richtig gepackt bedeutet – hat es ihn dann erst am Abend am Marienplatz. Als die Kollegen oben auf dem Rathausbalkon mit dem Fans unten am Marienplatz Rainhard Fendrichs Ballade „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ für den Kapitän sangen, kullerten Tränen. Da war Thomas Müller zur Stelle und wischte ihm mit einem rotweißen Schal über die Wange. „Es war mein Leben, auf dem Platz zu stehen“, gab Lahm zu. „Das geht einem schon nahe.“

Die Ära Lahm ist Geschichte, die mit drei Jahren wesentlich kürzere von Xabi Alonso ebenfalls. Der Abschied des Spaniers ging neben dem des Kapitäns ein bisschen unter. An diesem Montag räumen die beiden ihren Spint in der Kabine am Trainingsgelände, so wie auch der gebürtige Freitaler Tom Starke, der fünf Jahre lang hinter Manuel Neuer kaum zum Einsatz gekommen war. Am Ende dieser Saison durfte er aber noch einmal zeigen, dass er ein sehr guter Torhüter ist, als er beim 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg ein paar Gegentreffer mehr verhinderte.

Alonso wird nach Spanien zurückkehren, Starke tritt eine Stelle als Torwartkoordinator im neuen Nachwuchsleistungszentrum der Münchner an, und Lahm zieht sich erst einmal an den Tegernsee zurück. „Aber er kann eines Tages hier arbeiten, wenn er das will. Die Tür wird immer offen bleiben“, sagte Präsident Uli Hoeneß.

Für die Verantwortlichen geht die Saison in den nächsten Tagen hingegen weiter oder besser gesagt: Die neue Saison beginnt ja schon jetzt, nach den verpassten Endspielen um den DFB-Pokal und die Champions League zwei Wochen früher als erhofft. Wenn man den Kader verstärken wolle, „muss man Granaten kaufen“, sagte also Hoeneß und schloss einen Investitionsrahmen von rund 100 Millionen nicht aus, allerdings „nicht für einen Spieler allein“ und wohl nur unter der Voraussetzung, dass auch Spieler abgegeben werden. „Über diesen Mix müssen wir uns in den nächsten Wochen unterhalten.“

Wie so üblich, wird viel über neues Personal spekuliert. Alexis Sanchez vom FC Arsenal ist ein Kandidat. Der Chilene wäre nicht nur ein Backup für Robert Lewandowski, der nach verlorenem Duell um die Torjägerkanone zunächst nicht in Feierlaune war, sondern könnte auch auf Außen spielen. Angeblich ist auch der Schalker Leon Goretzka im Blickfeld. Dessen Berater war unter der Woche am Trainingsgelände gesichtet worden. Und es gibt Hinweise darauf, wer keine große Zukunft mehr haben könnte. Douglas Costa zum Beispiel, der weit hinter den Erwartungen zurückblieb.

Und dann ist da noch die Suche nach einem Sportdirektor, den Posten, den Lahm abgelehnt hat. Es gebe ein Defizit, sagte Hoeneß, auf der Position „Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Vorstand“. Auch diese Personalie steht nun auf der Agenda. Hoeneß versicherte, „dass ich nicht in den Urlaub gehe, ohne dass die Dinge besprochen sind.“

zur Startseite