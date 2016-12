Ein Ostduell, das keines ist RB Leipzig gegen Hertha BSC – geografisch scheint die Lage klar, doch wegen der Geschichte fremdeln die Fußballfans.

2010 trafen beide Vereine in einem Testduell aufeinander, für RB spielte damals Timo Rost (l.), für die Hertha Christoph Janker. © dpa

Derbys werden im Fußball-Osten inflationär oft ausgetragen. Wahrscheinlich, weil man glaubt, es lässt sich besser vermarkten, wenn an die gemeinsame Vergangenheit erinnert wird. Die Entfernungen spielen dabei keine Rolle, Hauptsache zwei ehemalige DDR-Oberligisten treffen aufeinander. So empfängt Rot-Weiß Erfurt schon mal Hansa Rostock zum Ostderby, obwohl beide Vereine fast 500 Kilometer trennen. Mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, einem Stadtduell, hat das dann rein gar nichts mehr zu tun.

Am Sonnabend nun empfängt RB Leipzig die Berliner Hertha in der Bundesliga, von einem Derby ist im Vorfeld aber komischerweise keine Rede, obwohl zwischen beiden Städten lediglich 183 Autobahnkilometer liegen. Offenbar fremdelt man noch mit diesem Ostduell. Oder ist es das überhaupt nicht? Mit dem Derby verbinden viele Fußball-Anhänger auch Tradition. So gesehen dürften die vor neun Jahren gegründeten Rasenballer selbst dann kein Derby spielen, wenn sie auf den 1. Lok oder Chemie treffen.

Acht Jahre und knapp acht Monate ist es her, als sich Energie Cottbus und Hansa Rostock gegenüberstanden, das Spiel endete 2:1, und es war das vorerst letzte zweier Ostklubs im Oberhaus. Nun also RB gegen Hertha, beide Vereine gehören dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) an, doch der Fan zwischen Kap Arkona und Rennsteig hat ein Problem. In den Zeiten, als es noch zwei deutsche Staaten gab, empfand sich die „Alte Dame“ als Westverein, schließlich spielte sie im Westteil des geteilten Berlins – und in der Bundesliga.

Nach der Wiedervereinigung unternahm der Klub viele Anstrengungen, seine Sympathiewerte im Osten zu erhöhen – mit geringem Erfolg. Michael Preetz war vor seinem Aufstieg zum Manager als Werbe-Botschafter in Brandenburger Partnerstädten unterwegs.

Hürden beim Sympathieaufbau

Und bei der Diskussion um einen Stadion-Neubau hat Hertha zuletzt ausdrücklich auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, in den Speckgürtel der Hauptstadt umzuziehen. Was wütende Proteste bei der eigenen Klientel zur Folge hatte, und größtenteils Ignoranz beim Rest der Fußball-Interessierten. Deren Liebe gehört mehrheitlich schon immer und auch weiter dem 1. FC Union Berlin, derzeit Tabellennachbar von Dynamo in der zweiten Liga.

Mit RB fremdelt man in den neuen Bundesländern noch, freut sich allenfalls heimlich darüber, dass es eine Mannschaft aus dem Osten schafft, die etablierten Vereine aus dem Westen zu ärgern. Die Entstehungsgeschichte und das pralle RB-Konto sind hinderlich beim Sympathieaufbau.

Doch die Front der Ablehnung bröckelt. Die Heimspiele im ehemaligen Zentralstadion waren – bis auf eine Ausnahme – alle ausverkauft. Unter den 92 Fanklubs gibt es inzwischen zahlreiche, die nicht aus Leipzig und dem unmittelbaren Umkreis kommen. Die Autokennzeichen, die bei RB-Heimspielen gesichtet werden, reichen von Thüringen über Sachsen-Anhalt bis nach Südbrandenburg. Und die sächsischen Anhänger kommen auch aus dem Erzgebirge oder der Oberlausitz.

Untereinander begegnen sich die Vereine mit Respekt – was nicht jedem Hertha-Anhänger gefällt. Irgendwelche Aktionen gegen die Leipziger werde es von offizieller Seite nicht geben, und man werde solche auch nicht unterstützen. „Es gibt keine Zweifel, dass es unsere Aufgabe ist, Leipzig sportlich zu schlagen“, sagte Vereinspräsident Werner Gegenbauer. Es sei sogar erfreulich, dass Leipzig, die Gründungsstadt des DFB, „auf der Landkarte des Fußballs zurück ist“. Hertha BSC bestehe nicht allein aus Leuten, „die nur ihre Meinung gelten lassen“. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Beim jüngsten Heimspiel forderten die Ultras auf einem Plakat: „Gegenbauer raus.“

Sportlich trennen den Zweiten RB vom Dritten Hertha sechs Punkte. Und es eint sie die unerwarteten Niederlagen am vergangenen Wochenende. Berlin verlor 0:1 gegen Bremen, Leipzig mit dem gleichen Ergebnis bei Ingolstadt. „Der Trainer hat erklärt, dass es für uns keine Niederlagen gibt“, erklärte RB-Abwehrchef Willi Orban. „Damit meint er, dass wir aus jedem Spiel lernen – unabhängig vom Ergebnis. Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen“, kündigte er an.

Auch der gebürtige Pfälzer spricht nicht von einem Ostduell. Vielleicht ist der Begriff 26 Jahre nach der Wende sogar überholt und es am Sonnabend einfach nur ein Spitzenspiel. (dpa/ mit SZ/dk)

