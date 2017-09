Ein Ort für Fitness und Seele In Oppach bietet die Gemeinschaftspraxis „Auszeit“ Kindern und Erwachsenen verschiedene Therapien an. Alles unter einem Dach.

Heike Seidel, Kristin Dutschmann und Gabriele Neumann (von links) haben gemeinsam die Praxis „Auszeit“ in Oppach gegründet. © Rafael Sampedro

Wer eintritt, wird höflich gebeten, die Schuhe auszuziehen. Das ist das erste Zeichen, dass es sich bei der Gemeinschaftspraxis „Auszeit“ in Oppach um etwas Besonderes handelt. Hier in der Zumpestraße 14 ist seit wenigen Wochen eine Gemeinschaftspraxis zu finden, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen ihre Unterstützung auf drei Gebieten anbietet.

Da ist zum einen Gabriele Neumann. Sie ist Hebamme. Seit 2006 konnte sie Räume in der Arztstation an der Straße der Freundschaft in Oppach nutzen. Das Gebäude wird jedoch bald abgerissen, um Platz für die neue Kindertagesstätte zu machen. Gabriele Neumann, die 63-Jährige aus Löbau, fragte sich nun, ob sie aus Oppach weg und woanders hingehen sollte oder ob sie aufhört und in Rente geht. Aber sie hat noch viel Lust zum Arbeiten. Sie möchte es nicht missen, den werdenden Müttern bei der Vorbereitung auf die Entbindung zu helfen, sie bei der Geburt zu begleiten und auch danach noch für die junge Familie da zu sein. Von einer Mutti, die sie betreut, hatte sie gehört, dass die Oppacherin Heike Seidel im Ort Räume für eine eigene Praxis sucht. Frau Seidel, die nicht nur Erzieherin in der Oppacher Kita ist, sondern auch Entspannungspädagogin, wollte im Nebenjob eine Entspannungspraxis mit Yoga, autogenem Training, Stressmanagement und Zenbo einrichten. Die beiden Frauen haben sich getroffen, und sofort stimmte die Chemie zwischen ihnen.

Mit der Oppacher Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos) machten sich die beiden Frauen auf die Suche nach Praxisräumen. Nach mehreren Anläufen klappte es in der Zumpestraße 14. „Der Vermieter, eine Berliner Immobilienfirma, zeigte sich sehr kooperativ und ging auf unsere Wünsche zur Ausgestaltung der Praxis ein“, so Frau Seidel. In dieser Zeit traf Kristin Dutschmann auf Gabriele Neumann und Heike Seidel. Die Physiotherapeutin aus Neusalza-Spremberg lebte lange in der Schweiz und hat dort, unter anderem, in der Schmerztherapie gearbeitet. Private Gründe führten sie zurück ins Oberland. Hier können Patienten nun in der „Bewegungsfabrik“ auch von der Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht profitieren, die die Physiotherapeutin anbietet.

In wohnlichem Ambiente und warmen Farben stehen den drei Frauen und den jeweiligen Patienten und Kursbesuchern schöne Räume für Entspannung, Therapie und Behandlung zur Verfügung. Die drei Frauen stimmen sich zeitlich ab, sodass es keine Überschneidungen und große Leerzeiten in der Praxisnutzung gibt. Die drei Frauen bieten Leistungen für die Patienten an, die nach Absprache von den Krankenkassen bezahlt werden. Aber nicht alle Angebote von Kristin Dutschmann, Heike Seidel und Gabriele Neumann sind Kassenleistungen, manches müssen die Patienten und Kursteilnehmer selbst bezahlen. Darüber und über die angebotenen Leistungen kann man sich beim Tag der offenen Tür am 8. September ein Bild machen. Dann laden die Hebamme, die Entspannungspädagogin und die Physiotherapeutin ein und geben Auskunft zu den Angeboten, Kursen und Therapien der Gemeinschaftspraxis.

Tag der offenen Tür in der Gemeinschaftspraxis „Auszeit“ in Oppach, Zumpestraße 14, ist am 8. September, 15.30 bis 18 Uhr.

