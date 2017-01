Ein Orden und viele Pläne Die Spielgemeinschaft Bischofswerda hat die neue Saison fest im Blick. Für den Chef gab es jetzt eine große Ehre.

Starkes Team: Spielleiter Uwe Hänchen mit zwei der jüngsten Darsteller im diesjährigen Stück „Der Schatz im Silbersee" auf der Waldbühne in Bischofswerda. Enya-Thayet Bewersdorf aus Bischofswerda und Jan Teichler aus Rammenau sind Grundschüler. Einige Mitwirkende sind noch jünger, auch ein Baby ist im Sommer dabei.

Der Schauspieler Gojko Mitic und der Lehrer Uwe Hänchen: beide Männer vereint die Liebe zu Karl May und dessen Helden. Bescheiden sagt Mitic, er halte es für selbstverständlich, den Bischofswerdaer zu helfen. Und nicht nur mit seinem Namen.

Deutschlands kleinste Karl-May-Bühne mit den jüngsten Darstellern in Bischofswerda verspricht, auch in diesem Sommer Magnet für Tausende Zuschauer zu werden. Mit Texter, Regisseur und Vereinschef Uwe Hänchen arbeiten 120 Vereinsmitglieder, Freunde und Helfer am neuen Stück „Der Schatz im Silbersee“. Die Truppe ist kein Starensemble. Bis auf wenige wie Stuntman Tino Hase sind alle Laien. Aber fast verheiratet mit dem Projekt.

Als der Spielleiter am Freitag in Dresden vom Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekam, hatte er einen Tross engagierter Mitstreiter an seiner Seite, so groß, wie es das Protokoll erlaubte. Die beiden Medizinstudentinnen Annegret Glathe aus Neukirch und Maria Bischof aus Ringenhain waren dabei. Als die beiden Mädchen heranwuchsen, spielten sie Jahr für Jahr auf der Waldbühne mit, ihre Eltern engagieren sich seitdem im Hintergrund. Die jungen Damen studieren jetzt in Leipzig, aber sie planen sich die Zeit für die Karl-May-Spiele immer noch ein. Am Freitag brachten die beiden eine indianermäßige Einladung für den Ministerpräsidenten mit. Er nahm an und will die Waldbühne in dieser Saison besuchen.

Solche Mitstreiter wie die beiden jungen Damen meint Uwe Hänchen, wenn er sagt, er ist stolz auf die große Auszeichnung, aber sie gehöre nicht nur ihm, sondern den vielen, die er an seiner Seite weiß. „Die so brennen wie ich.“ Thayet Bewersdorf und Jan Teichler gehören da jetzt auch dazu. Beide Kinder haben für das diesjährige Stück eine der begehrten Rollen bekommen. Die Grundschüler gehören damit zu den jüngsten der rund 80 mitwirkenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Einige sind noch viel jünger. Der langjährige Darsteller Peter Stürzner aus Bautzen und seine Frau bringen wahrscheinlich dieses Jahr einen der jüngsten Darsteller mit, den es je bei Bischofswerdas Karl-May-Spielen gab. Der kleine Sohn der beiden muss dann noch getragen werden. Am Freitag war das Baby zu Ehren von Uwe Hänchen in der Staatskanzlei auch schon dabei.

Viele Helfer aus der Region

Wie eine große funktionierende Familie fühlt sich diese Spielgemeinschaft an. Die Rollen an die Darsteller werden jedes Jahr neu verteilt. Aber im Hinterland spielen nicht wenige ihre Rolle seit Jahren. Dazu gehören Simone Keimel und Marlies Hänchen, die sich um die Finanzen und den Ticketverkauf kümmern. Solche Spezialisten gibt es auch für die Kostüme, die Kulissen, die Tiere oder für Pyrotechnik. Das ist auch der Grund, weswegen Uwe Hänchen nicht schwarz vor Augen wird, wenn er daran denkt, was bis Juni noch alles zu machen ist. Sie brauchen noch einen Dampfer, ein Rettungsboot, ein Steuerrad, eine Flüstertüte, ein Matrosenkostüm oder Steine, mit denen der Höhleneingang zugebaut werden kann. Und Corners Ranch, die seit Jahren zur Kulisse gehört, muss saniert werden, weil Holzbalken, die Kontakt ins Erdreich haben, verschlissen sind. Beim Kulissenbauen und -malen, das sei schon klar, helfen wieder Wandmaler Uwe Gloge-Häntschel aus Geißmannsdorf und Firmen. Beim Beschaffen der Steine ist es Intendant Lutz Hillmann vom Theater in Bautzen, dessen Sohn zur Spielgemeinschaft gehört. Vom Theater kommt auch das Grundgerüst für den Dampfer. Wenn es darauf ankommt, steht zudem Gojko Mitic zur Seite. Der Schauspieler ist nicht nur Namensgeber für die Karl-May-Spiele in Bischofswerda, sondern auch Fan von Uwe Hänchen und seinem Team. So kam er am Freitag extra aus Berlin zur Festveranstaltung. Und danach nahm er sich mehrere Stunden Zeit für die Schiebocker, die seine Liebe zu Karl May und dessen Romanhelden teilen.

Begegnung mit humanistischen Idealen

Wofür die Spielgemeinschaft in Bischofswerda das seit über zwanzig Jahren macht? Zur Freude der Besucher und weil es eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche ist, wie Uwe Hänchen immer wieder betont hat. In seiner Rede auf den Geehrten sagte Stanislaw Tillich es so: „Wo Karl May inszeniert wird, geht es nicht allein um Aktion und Abenteuer. Bei Karl May ist der Held Winnetou nicht nur stark und listig, sondern auch würdevoll und gerecht. Old Shatterhand ist vollends auch als christlicher Held angelegt, einer, der sich lieber als Feigling verhöhnen lässt, als tödliche Gewalt anzuwenden, einer, der selbst seine ärgsten Feinde mit Schonung behandeln will, einer, für den alle Menschen gleich sind.“ So biete der Spielkreis viel mehr als ein spannendes Freizeitangebot. Er biete auch die Begegnung mit Literatur und humanistischen Idealen.

Aufführungen 2017:

11.6., 16 Uhr (K), 18 (J); 12.6., 18 Uhr (K); 16.6.,

18 Uhr (K), 20 Uhr (J); 17.6., 16 Uhr (K), 18 Uhr (J); 18.6., 16 Uhr (K),

18 Uhr (J); 19.6., 18 Uhr (K); 23.6., 18 Uhr (K), 20 Uhr (J); 24.6., 16 Uhr (K), 18 Uhr (J); 25.6., 16 Uhr (K),

18 Uhr (J).

K = Kinder in den Hauptrollen,

J = Jugendliche in den Hauptrollen

Kartenvorverkauf: Spielzeuggeschäft „Holzwurm“, Kornmarktpassage in Bautzen, Bürger-und Tourismusservice im Rathaus Bischofswerda sowie online; für die Sondervorstellung am 12.6. über die Volkssolidarität, 03594 743630; Eintritt immer sieben, ermäßigt vier Euro.

www.karl-may-spiele-bischofswerda.de

