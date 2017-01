Ein Opfer fehlt Zwei Eritreer sollen durch Riesa gehetzt und verletzt worden sein. Beim Prozessauftakt gibt es nun Schwierigkeiten.

Ein Fall für Riesas Amtsgerichtsdirektor Herbert Zapf. © Lutz Weidler

Im Prozess gegen einen 26-jährigen Italiener und einen 23-jährigen Deutschen ist das Riesaer Amtsgericht am Freitag keinen bedeutenden Schritt vorangekommen. Die beiden sollen im Februar 2015 zwei Eritreer verfolgt und mindestens einen von ihnen vor dem Pub an der Klötzerstraße geschlagen und getreten haben – auch als dieser bereits am Boden lag. Entzündet hatte sich der Streit wohl schon zuvor in der Diskothek R1 im Riesenhügel.

Doch ohne die Geschädigten befragen zu können, war es für den vorsitzenden Richter Herbert Zapf schwer, die Geschehnisse der Tatnacht zu rekonstruieren. Einer der beiden Eritreer war zwar als Zeuge anwesend, konnte sich auf Deutsch allerdings nicht verständigen. Eine bestellte Dolmetscherin für die in Eritrea verbreitete Sprache Tigrinya lag krank im Bett.

Den anderen Geschädigten konnte das Gericht im Vorfeld nicht laden, weil er unter seiner letzten Riesaer Adresse nicht zu erreichen war. Laut Recherchen der Staatsanwaltschaft lebt der Mann nun in Meißen. Da die beiden Eritreer inzwischen als Flüchtlinge anerkannt seien, sehe er auch keinen Grund, warum er untergetaucht sein sollte, so der Staatsanwalt. Richter Zapf, die Verteidiger der mutmaßlichen Täter sowie die Staatsanwaltschaft einigten sich schließlich darauf, die Verhandlung zu vertagen. Zwei Zeugen haben bereits ausgesagt, die Tat jedoch nicht selbst beobachtet. Die Befragung von mehr als einem Dutzend weiterer Zeugen steht jetzt noch aus. Einen neuen Termin, zu dem dann sowohl die Dolmetscherin als auch der zweite Geschädigte anwesend sein sollen, gibt es noch nicht.

