Ein Opfer des Rempel-Tricks Die Polizei hat Taschendiebe gefasst. Wie die vorgegangen sind, hat eine 70-Jährige erlebt.

Die Tasche fest im Griff und im Portmonee nur noch wenig Bares: Karin Klinger will sich nicht noch einmal von Taschendieben überlisten lassen. © Sven Ellger

Die Haltestelle Prager Straße ist für Karin Klinger ab sofort tabu. Nie wieder will sie dort in eine Bahn oder einen Bus einsteigen. Denn das Gedränge ist ihr zu groß. Taschendiebe haben es genutzt, um ihr Portemonnaie zu stehlen.

Die 70-Jährige aus Gittersee fährt regelmäßig Bus und Bahn und hat schon oft von den Tricks der Kriminellen gelesen. Deshalb war sie nach dem Verlust ihrer Geldbörse vor allem auf sich selbst sauer. „Ich habe mich so geärgert, dass mir das passiert“, sagt sie. Und sie hat eine neue Strategie. In ihre Geldbörse steckt sie jetzt nur noch wenig Bares. Ausweise, Fahrkarten und ihre EC-Karte bewahrt sie in ihrer Handtasche an anderer Stelle auf. „Man muss wachsam sein“, sagt sie und erzählt ihre Geschichte, um andere zu warnen.

Am 21. März, einem Dienstag, wollte sie am Nachmittag mit der Linie 8 von der Haltestelle Prager Straße zum Hauptbahnhof fahren. In beiden Händen trug die 70-Jährige zwei Tüten, ihre Handtasche hatte sie über die linke Schulter gehängt. Der Reißverschluss war zu. An der Straßenbahntür wurde es plötzlich eng. „Zwei junge Ausländerinnen südlichen Typs wollten neben mir auch einsteigen, blieben aber am Eingang stehen und nahmen mich ringsherum in die Zange“, erinnert sie sich. „Es ging weder vor, noch zurück.“ Hinter ihr stand eine korpulente Frau. Sie gehörte zu dem Duo, ist Karin Klinger überzeugt. „Die stand wie eine Festung.“ Schließlich gelangte sie doch in die Straßenbahn. Als sie ein paar Minuten später ausstieg, entdeckte sie den offenen Reißverschluss ihrer Handtasche. „Da war mir sofort klar, was geschehen war, meine rote Geldbörse war weg.“ Und mit ihr etwa 50 Euro, eine EC-Karte und alle Ausweise.

Die Polizei kennt diese Masche. Sie nennt sie den Rempel-Trick. „Das Opfer wird im Gedränge angerempelt oder in die Zange genommen“, so die Beamten. Dann greift ein Komplize in die Tasche. Genau so ist ein Duo vorgegangen, das die Beamten Anfang der Woche in flagranti an einer Haltestelle an der St. Petersburger Straße erwischt haben. „Jeweils einer der Täter blockiert den Eingangsbereich von Bussen oder Straßenbahnen, indem er telefoniert oder umständlich nach dem Weg fragt“, haben sie beobachtet. So würden vor allem ältere Menschen am Einsteigen gehindert. „In diesem Moment greift ein Komplize zu und stiehlt das Portemonnaie.

Karin Klinger hat ihre Geldbörse zwei Tage später zurückbekommen. Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung hatte sie aus dem Inhalt eines Papierkorbs gefischt. Alle Ausweise, selbst ihre längst gesperrte Geldkarte waren noch da. „Der hat gesagt, dass so etwas öfter vorkommt.“ Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr 1 041 Taschendiebstahl-Fälle. Eine kleine Zahl angesichts von mehr als 25 000 Diebstählen pro Jahr in Dresden. Doch 1 041 Menschen sind danach extrem verunsichert und müssen Zeit und Geld aufwenden, um sich unter anderem neue Ausweise zu beschaffen.

Karin Klinger hat jetzt ein neues Portemonnaie. Sie ist überzeugt: so etwas, wie am 21. März passiert ihr nie wieder. „Meiden Sie Drängeleien und viele Menschen und sichern sie vorher ihre persönlichen Sachen“, rät die rüstige 70-Jährige. Als sie bei der Polizei war, um den Beamten von ihrem Verlust zu berichten, fand sie dort einen Zettel mit genau solchen Hinweisen.

Verhaltenshinweise der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de

zur Startseite