Ein öffentliches Trauerspiel Im Hause des verstorbenen Kanzlers eskaliert der Familienstreit. Auch die Vorbereitung der Trauerzeremonien für Helmut Kohl ist schwierig, weil es viele alte Zerwürfnisse gibt.

Vor verschlossener Tür: Walter Kohl, der ältere Sohn des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl, versucht am Mittwoch vergeblich, in das Haus seines Vaters in Ludwigshafen zu gelangen. Doch für ihn gilt ein Hausverbot. © dpa

Über die Jahre ist schon viel Unschönes aus dem Innenleben der Familie Kohl nach außen gedrungen. Doch was sich nach dem Tod des Altkanzlers abspielt, hat eine neue Dimension. Eine öffentlich ausgetragene Familienschlacht. Am Mittwoch steht Walter Kohl vor dem Haus seines Vaters in Ludwigshafen-Oggersheim. Mit dabei: die beiden Enkel des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl. Doch die Tür bleibt geschlossen.

Ein Polizist weist die Besucher schließlich ab – vor laufender Kamera. Walter Kohl hat Hausverbot im Hause seines verstorbenen Vaters, in dem sich die Witwe Maike Kohl-Richter aufhält.

Der Eklat vom Mittwoch passt zum öffentlichen Trauerspiel, das die Vorbereitungen für die Trauerfeierlichkeiten begleitet. Auch dabei spielen hinter den Kulissen frühere Zerwürfnisse und Verletzungen eine Rolle. Der frühere Kanzler hat vor seinem Tod zahlreiche Wünsche festgehalten – und damit Botschaften verknüpft, die es in sich haben.

Wie sollen die Trauerfeierlichkeiten ablaufen?

Als erster Politiker überhaupt wird Kohl mit einem Trauerakt auf EU-Ebene geehrt – wegen seiner Verdienste um die Europäische Union. Die Zeremonie ist für den Vormittag des 1. Juli im Europäischen Parlament in Straßburg angesetzt. Reden sollen dort Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, EU-Ratspräsident Donald Tusk, EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der frühere US-Präsident Bill Clinton.

Was ist nach dem Trauerakt in Straßburg geplant?

Direkt nach dem Trauerakt in Straßburg wird der Sarg mit dem Leichnam Kohls per Hubschrauber nach Deutschland gebracht, in die Nähe von Ludwigshafen. Er soll genau an jenem Platz landen, an dem Kohl auch in seiner Zeit als Bundeskanzler immer gelandet war. Von dort könnte der Sarg per Schiff – ähnlich wie bei der Beisetzung Adenauers im Jahr 1967 – weiter nach Speyer gebracht werden. Im Speyerer Dom ist am Nachmittag des 1. Juli die Totenmesse geplant, danach vor dem Dom ein militärisches Abschiedszeremoniell.

Wo soll Kohl beigesetzt werden?

Auf eigenen Wunsch wird er seine letzte Ruhestätte nicht im Familiengrab in Ludwigshafen, an der Seite seiner ersten Frau Hannelore finden, sondern auf einem Friedhof in Speyer.

Was macht die Vorbereitung der Feierlichkeiten so schwierig?

Kohl war mit einem sprichwörtlichen Elefanten-Gedächtnis ausgestattet – Verletzungen durch Rivalen in den eigenen Reihen oder bei der Konkurrenz vergaß er nie. Der Anwalt von Kohls Witwe dementierte einen Bericht des Spiegel, wonach Merkel nach dem Willen der Witwe nicht bei dem Trauerakt reden sollte und nur ausländische Gäste zu Wort kommen sollten, darunter Ungarns Premier Viktor Orban. Erst als Vertraute vor einem Eklat warnten, sei sie von den Überlegungen abgerückt.

Wie war zuletzt das Verhältnis Kohls zu Angela Merkel?

Auch wenn es in der Umgebung der CDU-Vorsitzenden heißt, sie habe bis zuletzt noch Kontakt zu ihm gehabt: Seit der CDU-Parteispendenaffäre ging ein Riss durch das Verhältnis des Pfälzers zu „seinem Mädchen“. Merkel hatte sich im Dezember 1999 als CDU-Generalsekretärin öffentlich von Kohl distanziert und damit wesentlich zu dessen Sturz beigetragen. Dass das Verhältnis nicht ungetrübt war, zeigte sich am Todestag Kohls. Merkel erfuhr erst am Freitagabend vergangener Woche nach ihrer Landung zu einem Papstbesuch in Rom aus den sozialen Medien von Kohls Tod. Er war am Freitagvormittag gestorben.

Warum wird Bundespräsident Steinmeier nicht sprechen?

Offiziell ist das nicht klar. Die Bild-Zeitung berichtete unter Bezug auf einen Vertrauten Kohls, bei dessen Entscheidung gegen einen deutschen Staatsakt habe eine Rolle gespielt, wie die rot-grüne Nachfolgeregierung mit ihm umgegangen sei. Hintergrund sei die Affäre um vermeintlich gelöschte Akten in Kohls Kanzleramt, bekannt als „Bundeslöschtage“. Der heutige Bundespräsident Steinmeier hatte bei den Vorwürfen gegen Kohl damals als Chef des Kanzleramts eine wichtige Rolle gespielt. In der Union heißt es, Kohls Witwe weigere sich bis heute, mit Steinmeier zu reden.

Welche Rolle spielt die Witwe Maike Kohl-Richter?

Allgemein wird davon ausgegangen, dass es der 34 Jahre jüngeren zweiten Ehefrau darum geht, das Bild des Ex-Kanzlers in den Geschichtsbüchern positiv zu gestalten. Der von Kohl und ihr gewünschte europäische Trauerakt solle dabei helfen, sein Bild als Europäer zu verewigen. Von Gegnern wird Maike Kohl-Richter seit Langem unterstellt, sie habe wesentlich zur Abschottung Kohls gegenüber seinen Kindern oder früheren Vertrauten wie seinem Chauffeur Eckhard Seeber beigetragen. (dpa)

