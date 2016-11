Ein Neustadt-Kümmerer soll’s richten Die Kriminalität im Dresdner Stadtteil nimmt zu. Die Lösungsversuche für das Problem: mehr Polizei, mehr Licht und ein neu geschaffener Posten.

Die Polizei muss immer öfter in die Neustadt ausrücken. © xcitepress

Die Kriminalität in der Neustadt nimmt zu. Erst in der Nacht zum Sonntag waren 46 Polizisten zwischen Albertplatz und Alaunstraße im Einsatz, in der Nacht zuvor 34.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Straftaten im Viertel entgegen dem stadtweiten Trend um über drei Prozent zugenommen. Auch in diesem Jahr erwartet Matthias Imhof, Leiter des Polizeireviers Nord, einen Anstieg. In den vergangenen Monaten gab es vor allem mehr Fälle von Körperverletzungen. Insbesondere ausländische Gruppen gingen mehrfach aufeinander los. Ein Brennpunkt ist dabei der Scheune-Vorplatz.

Die Grünen haben deshalb Maßnahmen vorgeschlagen, die am Montagabend im Neustädter Ortsbeirat besprochen wurden: Besonders wichtig sei, dass für den Scheune-Vorplatz schnellstmöglich ein Nutzungskonzept erarbeitet werde. Eigentlich sollte die Stadt ein solches zusammen mit dem Scheune-Verein auf den Weg bringen. Dieser zieht sich nun zurück. In einem Schreiben an die Stadt lehnt der Verein die Betreibung des Platzes ab. „Leider verliefen die Verhandlungen mit der Landeshauptstadt aus unserer Sicht nicht ausreichend vertrauensbildend und konsequent“, heißt es in dem Papier. Der Verein sei sich nun nicht mehr sicher, den nötigen Rückhalt zu bekommen.

Knackpunkt war vor allem, dass die Stadt nur eine eingeschränkte kommerzielle Nutzung zulassen wollte. Das wiederum wäre für den Verein nicht wirtschaftlich. Während sich die Verhandlungen hinzogen, habe sich der Platz zu einem Treffpunkt für Hunderte Menschen entwickelt – inklusive negativer Begleiterscheinungen wie Lärm, Wildpinkeln und Straftaten wie Körperverletzungen oder Drogenhandel und -konsum. SPD-Stadtrat Vincent Drews macht dafür die Stadtverwaltung verantwortlich.

„Ich erwarte von ihr, dass sie in einem erneuten Gesprächsversuch Zugeständnisse macht“, so Drews. „Denn die heutige Situation kann nicht weiter toleriert werden.“ Das sehen auch die Grünen so: „Ziel muss es sein, den Platz für Anwohner und friedliche Besucher der Neustadt zurückzuerobern“, sagt Ortsbeirat Klemens Schneider.

Deswegen schlagen die Politiker unter anderem einen runden Tisch mit Neustadt-Akteuren, mehr Laternen in der Äußeren Neustadt, mehr Polizeipräsenz und die Stelle eines sogenannten „Neustadt-Kümmerers“ vor, der Ansprechpartner für Anwohner, Gewerbetreibende und Besucher ist. (SZ/sag)

zur Startseite