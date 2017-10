Ein neues Haus für alle Pappritzer Vereine Die Stadt hat das Bürgerhaus verkauft, obwohl es der einzige öffentliche Treffpunkt im Ort ist.

Heute treffen sich Pappritzer im Bürgerhaus, um dort gemeinsam im Chor zu singen, andere leihen Bücher in der Kellerbibliothek aus oder bringen Flüchtlingen die deutsche Sprache bei. Das Haus, eine alte Schule, ist ein beliebter Treffpunkt, aber nicht mehr lange. Denn seit es von der Stadt an die Gagfah, heute Vonovia, verkauft wurde, gab es erneut einen Besitzerwechsel. Zwar zahlt die Stadt Miete, damit Vereine die Räume nutzen können, doch offenbar ist die öffentliche Nutzungsdauer zeitlich begrenzt. Im Gespräch ist nun, einen Neubau für die Vereine zu errichten. Dafür hat der stellvertretende Ortsvorsteher Hans-Jürgen Behr (CDU) auch schon einen Standort im Blick. Am Ortsausgang in Richtung Gönnsdorf gibt es ein städtisches Grundstück zwischen der Feuerwehr und einem Reiterhof.

Vor allem der Jugendklub sorge bei Nachbarn durch seine Veranstaltungen für Ärger. Sie würden als zu laut empfunden, sagt Behr. Doch Messungen hätten ergeben, dass alle Werte eingehalten werden. „Doch es wäre gut, mit dem Jugendklub an den Ortsrand zu gehen und dabei gleich ein multifunktionales Haus für alle Vereine zu bauen“, sagt Behr.

Auf Nachfrage von Grünen-Ortschaftsrätin Manuela Schott und einer Bürgerin erklärte Behr, dass der Neubau definitiv allen Pappritzer Vereinen und der Bürgerschaft offenstehen würde. Im Vorfeld gab es Bedenken, dass der Verein Willkommen im Hochland, der Deutschkurse für Flüchtlinge und weitere Veranstaltungen für sie anbietet, nicht mit berücksichtigt wird.

„Die Stadt hat die alte Schule verkauft, ohne den Ortschaftsrat einzubeziehen. Das ist aber in der Eingliederungsvereinbarung geregelt. Deshalb sollten wir jetzt in Verhandlung mit der Stadt treten, um den Neubau zu bekommen“, sagt Behr. Auch ein Teil des Geldes, dass die Stadt beim Verkauf eingenommen hat, könnte für den Neubau verwendet werden. Bisher habe die Stadt nur positiv auf die Verlegung des Jugendclubs reagiert. „Wir müssen jetzt Druck machen, um eine Lösung für alle Vereine zu finden“, sagte der stellvertretende Ortsvorsteher. Einen Antrag der Opposition aus SPD, Linken und den Grünen, die alte Schule als Bürgerzentrum zu erhalten, wollte Behr zunächst nicht behandeln, ging dann aber auf den Inhalt ein.

