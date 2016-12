Ein neues Fenster zur Welt „Lichtblick“ schenkt einem 57-Jährigen einen Fernseher. Der kämpft sich nach einem Hirninfarkt zurück ins Leben.

Döbeln. Beim Gehen zieht Manfred Schmidt* den rechten Fuß leicht nach. Doch das ist für ihn ein Erfolg. Denn vor vier Jahren erlitt er einen Hirninfarkt. Die rechte Seite war vollständig gelähmt. Auftreten, mit der rechten Hand nach einem Gegenstand greifen – das alles war nicht möglich. „Ich saß mehrere Wochen im Rollstuhl. Plötzlich bewegte sich der kleine Zeh. Da schöpfte ich Hoffnung“, sagt er. Mit eisernem Willen schaffte er das Unmögliche: „Ich war zur Reha in Bennewitz. Innerhalb von fünf Wochen konnte ich am Gehstock laufen“, erzählt er. Die Zeit sei grausam gewesen. Trotzdem ist der Mann stolz darauf, es so weit geschafft zu haben.

Denn es gab während der Reha immer wieder Rückschläge. Die Muskeln wollten nicht richtig. Das ist bis heute so. „Mehr als 200 Meter kann ich nicht gehen. Alleine schon gar nicht. Dafür fehlt mir die Kraft.“ Ohne Begleitung geht der Endfünfziger nicht aus dem Haus. „Ich habe aufgrund des Schlaganfalls noch Gleichgewichtsstörungen“, erzählt er. Er mag es eigentlich nicht, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. „Ich will nicht betteln“, sagt er. Schmidt möchte seine Selbstständigkeit zurück. „Ich übe jeden Tag Treppensteigen.“ Sein langfristiges Ziel ist es, wenigstens die Strecke bis zur Bushaltestelle, gut 500 Meter, allein zurücklegen zu können. Martin Creutz von der Diakonie ist sich sicher, dass Manfred Schmidt das schaffen kann. „Ich bewundere seinen eisernen Willen.“

Er weiß, dass es für Menschen wie Schmidt sehr schwierig ist, am sozialen Leben teilhaben zu können. Deshalb sind schon so banal erscheinende Dinge wie ein Fernseher für Betroffene wichtig. „Er ist wie ein neues Fenster zur Welt“, so Creutz.

Der alte Röhrenfernseher von Manfred Schmidt hatte seinen Geist aufgegeben. „Der Bildschirm war schwarz, man hörte die Leute aber noch reden“, sagt er. Ein neues Gerät konnte er sich nicht leisten. Bis zum vergangenen Monat bekam er nur eine kleine Rente und die Grundsicherungsaufstockung – in Summe also so viel wie ein Hartz-IV-Empfänger, aber eben ohne dieselben Leistungsansprüche.

Martin Creutz, der Schmidt seit einem Jahr durch die Beratungen der Diakonie kennt, wandte sich deshalb an die Stiftung „Lichtblick“ der SZ. „Wir haben eine geringere Summe beantragt, aber eine höhere bekommen. Die Mitarbeiterin der Stiftung meinte, dass Lichtblick eben genau in solchen Fällen hilft“, sagt Creutz. Manfred Schmidt ergänzt: „Da war sie sehr großzügig, und ich bin sehr dankbar dafür.“

Am liebsten schaut er sich Reportagen an. „Man will ja auch was lernen und Neues erfahren“, sagt er. Martin Creutz meint dazu: „Bildungsinhalte sind für ihn wichtig. Deshalb ist das Geld gut investiert.“

*Name von der Redaktion geändert

