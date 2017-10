Ein neues Dach für die Margon-Arena Seit Jahren tropft Regenwasser in die Halle. Über die Art der Sanierung gibt es aber kontroverse Meinungen.

Die markanten Wölbungen auf dem Dach der Margon-Arena sorgen für zusätzliches Tageslicht. © Christian Juppe Die markanten Wölbungen auf dem Dach der Margon-Arena sorgen für zusätzliches Tageslicht.

Bei der Sanierung im Sommer möchte die Stadtverwaltung diese gern entfernen und eine geschlossene Dachfläche herstellen.

Wenn es anhaltend regnet, stellt Volleyballtrainer Alexander Waibl in der Margon-Arena bunte Hütchen auf. Das ist kein besonders kreatives Trainingselement, sondern vielmehr ein Warnhinweis für seine DSC-Volleyballerinnen, damit diese nicht in den Pfützen ausrutschen. „Das Wasser auf dem Hallenboden ist eigentlich lebensgefährlich“, sagt Waibl.

Aber er hat gelernt, sich damit zu arrangieren. Schon seit Jahren tropft das Wasser an vielen kleinen Stellen bei Regen in die 1998 erbaute Halle an der Bodenbacher Straße. Im Februar 2013 musste deshalb sogar ein Bundesligaspiel der Volleyballer des VC Dresden abgesagt werden. Das selbiges noch nicht dem DSC passierte, ist laut Waibl kurzfristigen „Feuerwehraktionen“ zu verdanken. Die Dachdeckerfirma von DSC-Vorstandschef Jörg Dittrich habe bei Regenwetter vor den Spielen häufig eine Plane über die entsprechenden Stellen geworfen, um das Dach so irgendwie dicht zu bekommen.

Ein Gutachten hat ergeben, dass kleine Reparaturen das Problem nicht lösen. Deshalb hat die Stadtverwaltung schon lange eine umfangreiche Sanierung des Dachs ins Auge gefasst. Diese ist nun für den Sommer 2018 geplant. Eine entsprechende Vorlage aus dem Rathaus wurde am Donnerstagabend erstmals im Sportausschuss diskutiert. Klar war schon vorher, dass die Vorstellungen auseinandergehen würden. Denn es gibt zwei Bauvarianten, die sich in Ausführung und Kosten stark unterscheiden. Bei Variante eins soll das Dach in seiner jetzigen Form saniert werden. Das kostet rund 2,5 Millionen Euro. Variante zwei sieht eine deutlich abgespeckte Form des heutigen Daches vor. Diese kostet etwa 1,9 Millionen Euro und wird von der Stadtverwaltung präferiert. Diese Variante bedeutet jedoch, dass das bogenförmige Sheddach seine charakteristischen aufgesetzten Verglasungen verliert. Der damalige Architekt würde dem zustimmen, auch das Stadtplanungsamt hat bisher keine Bedenken geäußert.

Anders sieht das der Stadtsportbund, der die Mehrzweckhalle derzeit betreibt. „Die Halle ist architektonisch prägend für das Umfeld. Sie wurde extra in einer architektonisch hochwertigen Ausführung gebaut“, sagt Lars-Detlef Kluger, Präsident des Stadtsportbundes. Dass die Stadt aus Kostengründen eine abgespeckte Variante bauen will, sieht er nicht ein. „Die Stadt hat das Geld“, sagt er. Zudem plädiert er für eine Erweiterung der Halle, die ebenfalls schon lange im Raum steht. Dem schließt sich DSC-Trainer Waibl an. Die Zuschauerkapazität sei ausgereizt, es mangelt an VIP-Räumen, einem Kraftraum und Lagerkapazitäten. „Nach jedem Spiel werden die 200 000 Euro teuren LED-Banden mit einem Lkw weggefahren, weil wir sie in der Halle nicht lagern können.“ Über die Erweiterung wird mit dieser Vorlage noch nicht entschieden. Zu unkonkret sind bisher die Pläne.

Bei der Dachsanierung zeichnet sich nach SZ-Informationen eine Mehrheit für die günstigere Variante ab. Entschieden wird darüber aber erst im nächsten Sportausschuss im November. Die Konsequenzen für die 16 Vereine, die sich eingemietet haben und für eine fast 100-prozentige Auslastung sorgen, werden noch später feststehen: Erst wenn der Bauauftrag vergeben wurde, ist klar, ob und wie lange sie ausgelagert werden. Bisher steht eine Bauzeit von Mai bis September im Raum.

