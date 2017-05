Ein neuer Wagen gegen Waldbrände Der Katastrophenschutz erhält neue Fahrzeuge. Eines davon geht nach Boxberg.

Zugführer Ronny Doster zeigt die Ausrüstung im neuen Feuerwehrauto. Es wird bei Waldbränden zum Einsatz kommen. © andré schulze

Es ist ein Tag der Freude, aber ein bisschen Wehmut liegt auch in der Luft. Ingelore Ruge, Amtsleiterin für Katastrophenschutz beim Landkreis Görlitz, hat eine große Neuheit mit nach Boxberg gebracht. Der Löschzug für den Einsatz bei Waldbränden bekommt ein neues Kommandofahrzeug. Lächelnd erzählt sie, dass die Boxberger Wehr auch mit dem alten Wagen sehr zufrieden gewesen sei.

Aber der zukünftige Geländewagen ist beeindruckend. Der brandneue Ford Ranger mit 160 PS steht bei der offiziellen Übergabe an Bürgermeister Achim Junker am Dienstag vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Boxberg. Daneben, auch beeindruckend, aber deutlich schmaler, der Mercedes aus den 90er Jahren.

Hans Richter vom Landkreis beklagt, dass die Politik von Zeit zu Zeit das Thema Waldbrand aus dem Blick verliere. „Wenn längere Zeit nichts passiert ist, scheint es weniger wichtig“, sagt er bei der Übergabe. Offensichtlich ist dem Innenministerium des Freistaates aber bewusst: Gerade für diesen Bereich ist es im Katastrophenschutz enorm wichtig, gut ausgerüstet zu sein – besonders im Norden des Landkreises. Deshalb stellt das Ministerium das neue Auto und eines für den Kreis Bautzen.

Vielen ist noch die bisher größte Katastrophe in der sächsischen Geschichte in Erinnerung. Vor ziemlich genau 25 Jahren, am 22. Mai 1992, hat sich nach einem Gewitter ein Brand entzündet, der die Region mehrere Wochen in Atem gehalten hat.

Seit Wochen hatte es nicht geregnet. Doch die Erlösung schien nah: Nachmittags sind endlich dunkle Wolken über der Stadt aufgezogen. Es blitzte, aber kein Regen. Dann, um 17.12 Uhr, gab es Brandalarm. Augenzeugen berichteten später von mehreren Blitzen in das riesige Waldgebiet südlich von Weißwasser.

Bis zum 7. Juni haben 800 bis zu 2 000 Feuerwehrleute und Polizisten den großflächigen Brand bekämpft, der auch die Stadt Weißwasser bedrohte. Über 1 300 Hektar Wald und Wiesen sind damals verbrannt. Während des Einsatzes verlor der Feuerwehrmann Thomas Jung sein Leben bei einem Verkehrsunfall. Als Melder verunglückte er auf seinem Moped.

Aber so weit zurückgehen muss man nicht einmal in der Geschichte, um auf einen großen Waldbrand zu treffen. Auch im April 2012 sind 150 Feuerwehrleute notwendig gewesen, um in einem ausgedehnten Waldgebiet zwischen Schleife und Graustein in Südbrandenburg einen Waldbrand zu löschen. Da das Feuer am 21. April vor fünf Jahren auf 15 Hektar Kiefernwald zunächst nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte, reichten die Kameraden aus Schleife, Rohne, Mulkwitz, Spremberg und Graustein nicht aus. Kreisbrandmeister Henry Kossack alarmierte in Absprache mit der Leitstelle des Kreises Spree-Neiße weitere Wehren aus Weißwasser, Klitten bis hin zur Werksfeuerwehr Boxberg. Gegen 17.30 Uhr hatten die Kameraden das Feuer unter Kontrolle. Um 20 Uhr war der Großeinsatz vorbei.

Gute Zusammenarbeit ist also einer der wichtigsten Punkte bei Waldbränden, weil sie sich je nach den derzeitigen Bedingungen sehr schnell ausbreiten können. Diese ist im Kreis unter den Wehren der Gemeinden Boxberg, Weißwasser, Rietschen, Mulkwitz, Schleife und Skerbersdorf organisiert. Die Fäden laufen beim Zugführer in Boxberg zusammen, die anderen Wehren stellen die Löschfahrzeuge für den Zug.

Das bisherige Kommandofahrzeug des Zuges hat zwar seinen Dienst in Boxberg, aber nicht für den Katastrophenschutz im Landkreis zu Ende gebracht. Denn der Mercedes Benz aus der G-Klasse mit dem Baujahr 1995 ist immer noch gut in Schuss. „Wir haben ihn ja auch immer gestreichelt“, sagt Zugführer Ronny Doster. Er ist auch der Ortswehrleiter von Boxberg und wird im neuen Ford mitfahren.

Ingelore Ruge bestätigt den guten Zustand und teilt mit, dass es bereits technisch überholt worden ist. Nun kommt noch eine gründliche Reinigung, dann geht der Wagen nach Krauschwitz. Dort wird ihn der zweite Löschzug des Katastrophenschutzes für den Bereich Wasser nutzen.

