Ein neuer Sattel für den Reitverein Der Kreissportbund Bautzen hilft dem Reit- und Fahrverein in Neschwitz nach dem Einbruch im Januar. Und hat noch viel vor.

Der Reit- und Fahrverein Holschdubrau, hier im Bild Vorsitzender Frank Lehder, des musste im Januar den Verlust von mehreren Sätteln verkraften. © Uwe Soeder

In der Nacht zum 13. Januar war beim Reit- und Fahrverein Neschwitz eingebrochen worden (die SZ berichtete). Die bislang unbekannten Diebe hatten es auf wertvolle Sättel und Zaumzeug abgesehen. Allen dem Verein war ein Schaden von 5500 Euro entstanden, was dem Wert von vier Sätteln entspricht, die für die Jugendarbeit vorgehalten wurden. Insgesamt waren aber 35 dieser Reitutensilien zumeist von privaten Eigentümern, verschwunden, wodurch sich der Schaden auf mittlerweile 48 500 Euro bemessen lässt. Jetzt haben der Kreissportbund und die Kreissparkasse Bautzen dem Verein unter die Arme gegriffen. KSB-Vizepräsident Dietmar Stange übergab an Vizevereinschef Jahn Mahr einen nagelneuen Sattel. „Das ist nur ein kleiner Beitrag, aber er ist uns wichtig“, so Stange.

Der Anlass der Sattelübergabe war die Vorstellung der Sportbundziele für dieses Jahr. Sie fußen auf einer insgesamt stabilen Mitgliederentwicklung. 2017 vertritt der KSB die Interessen von 394 Vereinen mit insgesamt 46 380 Frauen. Männern und Kindern. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich gibt es wieder einen Zuwachs, der auch demografische Gründe hat. Geschäftsführer Lars Bauer: „Die Vereinszahl ist für uns kein entscheidendes Kriterium. Finden sich neue Sportgruppen zusammen, plädieren wir eher für die Angliederung an bestehende Strukturen.“ Die Bildung von Kreisfachverbänden analog dem Westlausitzer Fußball Verband (WFV) wird aber unterstützt. Der WFV hat jetzt den Antrag auf Mitgliedschaft im KSB abgegeben, wodurch die olympischen Sportstrukturen denen des Bundes und des Landes angepasst werden, was Vorteile gerade für ein koordinierter wirkendes Ehrenamt habe.

In diesem Jahr steht der Kinder- und Jugendsport im Mittelpunkt – und die Inklusion. Gemeinsam mit der Ergotherapie Schiwack und dem 1. Tanzclub in Kamenz habe man einen Leitfaden für die Einbeziehung behinderter, benachteiligter und von Kinder mit Migrationshintergrund in die Sportausübung erarbeitet. Ein Höhepunkt dieses Jahre ist ein Inklusionssportfest am 5. Mai in Hoyerswerda – mit der Abnahme der Sportabzeichen-Normen. (SZ)

