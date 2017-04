Ein neuer Präsident führt Nieskys Hockeyclub Mit Christian Buhse wechselt ein langjähriger Spieler an die Vereinsspitze. Er hat schon 2020 im Blick.

Christian Buhse ist der neue Präsident vom Hockeyclub Niesky. Er löst damit Dirk Mitschke als langjährigen Präsidenten ab. Berufliche und private Gründe führten zu keiner Wiederwahl Dirk Mitschkes. Foto: André Schulze © andré schulze

Es war ein Traumwahlergebnis für Christian Buhse. Zu 100 Prozent wurde der 45-Jährige auf der Mitgliederversammlung des Hockeyclubs Niesky zum neuen Präsidenten gewählt. „Der Verein steht hinter mir. Aber ohne die Unterstützung von Vorstand und den Mitgliedern ist dieses Ehrenamt nicht zu meistern“, sagt der frisch gekürte Präsident. Er löst damit Dirk Mitschke ab, der das Amt aufgibt. Buhse setzt auf das Miteinander im Verein – und da er seit 1995 dem HCN angehört, bringt er das Wissen und die Erfahrung mit.

Als Zwölfjähriger stand Christian Buhse das erste Mal mit einem Holzschläger in der Hand auf dem Rasen. Da war er Mitglied im Sportverein Post Görlitz. Nach seinem Umzug von Görlitz nach Biehain blieb er dem Hockeysport treu und fand im Nieskyer Verein eine neue sportliche Heimat. „Seit 22 Jahren spiele ich für den Hockeyclub und bin jetzt bei den Alten Herren mit dabei. Als Mannschaft bestreiten wir auch Turniere“, erzählt er. Nun ist der Leiter Zentrale Dienste beim Familienunternehmen Kunze in Weißwasser noch in das höchste Amt gewählt worden, das ein Verein vergeben hat. Die Jahre zuvor war Christian Buhse als Kassenprüfer im Verein tätig. Da sind es für ihn nur die Finanzen gewesen, für die er zuständig war. Nun ist es der ganze Verein. „Als Kassenprüfer weiß ich, dass wir auf einer soliden finanziellen Grundlage stehen. Die Zahl der Mitglieder ist kontinuierlich gestiegen, gegenwärtig beträgt sie 140“, sagt der Präsident. Damit ist der Verein formal an seiner Platzkapazität angekommen, was zum Beispiel das Training betrifft. Dazu nutzen die Spieler die drei Turnhallen in der Stadt. Bevorzugt die in der Bahnhofstraße. Dort ist ein Spielfeld markiert, das dreimal die Woche von den Hockeyspielern frequentiert wird.

Den Sommer über wird hauptsächlich auf dem Jahnsportplatz gespielt. Im Wechsel mit den Fußballern der Eintracht Niesky nutzen die Hockeyspieler den Kunstrasenplatz. Am Jahnsportplatz hat der Verein sein Domizil, das er sich über die Jahre ausgebaut hat. Im Grunde sei man mit den Trainingsbedingungen in der Stadt zufrieden, sagt Christian Buhse. Dafür spricht auch die Zahl der Vereinsmitglieder, und sie ist Beleg dafür, dass es ihnen beim HCN gefällt. Für den Vorstand ist das aber kein Grund, die Beine hochzulegen. Im Gegenteil. Das Gremium aus vier gewählten Vertretern des Vereins und zwei Beisitzern wurde jetzt um zwei weitere Beisitzer ergänzt. Christian Buhse begründet das damit, dass die Aufgaben gewachsen sind. Dazu gehören das Absichern des Trainings und der Wettkämpfe, aber auch die Pflege der Sportgeräte. „Zudem wollen wir mehr in die Schulen gehen, zur Nachwuchsarbeit, und mehr Präsenz in der Stadt zeigen“, erklärt der Präsident.

So werden sich die Hockeyspieler beim Sächsischen Familientag am 10. Juni präsentieren. Ebenso beim Festumzug am zweiten Septemberwochenende, wenn Niesky sein Herbstfest anlässlich des Stadtjubiläums 275 Jahre feiert. Denn der HCN ist ein Stück Stadtgeschichte, zumindest ab 1920. In jenem Jahr wurde der Verein gegründet. Damals als reiner Männersport. Frauen und Mädchen kamen erst viel später dazu. Heute sind sie eine wichtige Stütze des Vereins und in mehreren Spielklassen vertreten. Das fängt bereits beim Nachwuchs an, der sich auf 45 Mädchen und 35 Jungs aufgliedert. Einschließlich der Bambini-Gruppe, in der die Jüngsten, noch im Kindergartenalter, an den Hockeysport herangeführt werden.

Ohne die großzügige Unterstützung der Eltern und ihre Fahrbereitschaft an den Wochenendensowie einiger Sponsoren wäre so eine Jugend- und Vereinsarbeit nicht möglich. Christian Buhse ist dafür dankbar und verschweigt nicht, dass die Mitgliedschaft im Hockeyverein einiges mehr kostet als in anderen Sportvereinen. Zudem sind die Fahrten zu den Auswärtsspielen oft weiter und betreffen gleich mehrere Mannschaften. Deshalb will der Vorstand über Sponsoring einen zweiten Kleinbus für den Verein anschaffen. Erst vor einigen Wochen konnten die Nieskyer einen von einem Bauunternehmer finanzierten Kleinbus in Empfang nehmen.

Eine der kommenden Aufgaben wird die Vorbereitung und Durchführung des Feriencamps in der ersten Woche der Sommerferien sein. In Kooperation mit dem Dresdner ESV werden 40 Nieskyer Mädchen und Jungen auf den Rabenberg fahren. Darüber hinaus blickt Christian Buhse schon ins Jahr 2020. Denn dann wird der Hockeyclub 100 Jahre alt sein.

zur Startseite