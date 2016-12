Ein neuer Pokal muss her Die Rehasportler bewältigen mehr als eine halbe Tonne. Das bringt ihnen den fünften Sieg beim Stiefelheben ein.

Mirko Dressel (links) und Martin Gruner vom KFV Döbeln traten als Team Räuber & Gendarm an. Mit 420 Kilogramm landeten sie auf Rang neun. © André Braun

Die halbe Tonne ist beim 14. Döbelner Stiefelheben zweimal bewältigt worden. Bei dieser Spielart des Kreuzhebens müssen zwei Akteure die Last auf der Hantel bewältigen. Wie alle Jahre wieder hatte der Kraftsport- und Fitness Verein zum vorweihnachtlichen Wettkampf in die Stadtsporthalle eingeladen. 14 Teams traten an und sorgten für einen spannenden Wettkampf, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kam. Schon allein die Namen der Teams wie das Krokodil und sein Nilpferd oder der Schöne und das Biest ließen die Zuschauer schmunzeln.

Die Rehasportler Uwe Hering und Steven Vierig vom KSV Bad Lausick konnten wie im Vorjahr 540 Kilogramm ziehen und belegten erneut den ersten Platz. Damit sicherten sich die beiden Kurstädter zum fünften Mal den Sieg und dürfen damit den Wanderpokal endgültig behalten. Insgesamt sind Hering und Vierig siebenmal bei diesem „Wettkampf der besonderen Art“ dabei gewesen. Dass sie die Trophäe nun in ihrem Besitz haben, macht sie stolz. „Die Konkurrenz war wieder stark, deshalb sind wir froh, dass wir uns durchsetzen konnten“, sagte der 53-jährige Uwe Hering. „Für uns ist das auch immer ein schöner Saisonabschluss, es geht bei diesem Wettkampf sehr familiär zu“, lobte Steven Vierig, der 31 Jahre alt ist.

Die Bad Lausicker sind das zweite Team, welches den Pokal behalten darf. Das erste Duo, das dies schaffte, waren KFV-Vereinschef Timo Beier und Mario Kurzendörfer, die damals als WM-Team antraten. Sie hatten den Wettbewerb zwischen 2005 und 2007 dreimal in Folge gewonnen und gelangten damit etwas schneller in den Besitz der Trophäe. Heute lässt es Timo Beier etwas ruhiger angehen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Peggy Hedrich startete er als „Das doppelte Duo“ und belegte Rang acht. Er selbst ist nach seinen Recherchen der einzige Akteur, der bisher bei allen Stiefelheben dabei war. „Es ist einfach unser Wettkampf, und da will ich dabei sein, auch wenn wir in diesem Jahr nicht so gut trainieren konnten“, sagte Beier.

Ähnlich sehen das Martin Gruner und Mirko Dressel. Sie waren schon mehrfach bei diesem Wettkampf dabei, traten aber diesmal erstmals gemeinsam an die Hantel. „So richtig zusammen geprobt haben wir erst beim Warmmachen“, sagte Martin Gruner. „Vorher war dazu einfach keine Zeit, deshalb mussten drei Versuche beim Aufwärmen reichen“, ergänzte Mirko Dressel. Immerhin legten sich „Räuber & Gendarm“, so ihr Teamname, eine passende Strategie zurecht und bekamen alle vier Versuche gültig. Nach dem Einstiegsgewicht von 350 Kilogramm steigerten sie auf 380, um im dritten Versuch mit 400 Kilo eine wichtige Hürde anzugehen. Im vierten Durchgang packten sie noch einmal 20 Kilogramm drauf. Sie erzielten damit 270,2 Punkte und landeten auf dem neunten Platz. „Damit sind wir durchaus zufrieden. Wir waren zwar nicht die stärksten, aber sicher die schönsten Wettkämpfer“, sagte Gruner mit einem Augenzwinkern.

14. Döbelner Stiefelheben: 1. Die Rehasportler Uwe Hering/Steven Vierig (KSV Bad Lausick) 540,0 kg/330,2 Punkte, 2. Oleg & Bolek Erik Knöfler/Sirko Petermann (KuF Eilenburg) 545,0/320,6, 3. Der Schöne und das Biest Marlies Götze/Christopher Röper 415,0/318,3, 8. Das doppelte Duo Peggy Hedrich/Timo Beier 320,0/280,4, 9. Räuber & Gendarm Martin Gruner/Mirko Dressel (alle KFV Döbeln) 420,0/270,2, 11. Das Krokodil und sein Nilpferd Robert Enge/Stefan Strauß (KFV Döbeln/KuF Eilenburg) 455,0/262,2, 12. Die schlaffen Zicken Hendrik Kühne/Marcel Graupner (KFV Döbeln) 410,0/262,4.

