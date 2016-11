Ein neuer Name auf der Liste Mehr als ein Gerücht: Leipzigs Christian Prokop könnte bald Handball-Bundestrainer sein.

Eine knifflige Entscheidung könnte Christian Prokop bevorstehen. Noch hat der DHB nicht angefragt. Foto: Eibner © eibner-pressefoto

Die Handball-Bundesliga feiert Geburtstag, und das in großem Stil. 50 Jahre wird man eben nicht alle Tage. Zudem ist in dem halben Jahrhundert einiges zusammengekommen: 11 570 Ligaspiele mit gut 35 Millionen Zuschauern und 51 Europapokalsiegen deutscher Teams. 260 geladene Gäste sind deshalb am Mittwoch dabei gewesen, als sich die mutmaßlich stärkste Liga der Welt im Berliner Palazzo an sich selbst berauschte, die Dinner-Show von TV-Koch Kolja Kleeberg verfolgte und vor allem eifrig diskutierte.

Der Name Christian Prokop stand zwar nicht auf der Gästeliste, soll dem Vernehmen nach bei der Gala aber sehr häufig gefallen sein. Die Begründung ist einleuchtend, für das eine wie das andere auch.

Leipzigs Cheftrainer war beinahe zeitgleich ein paar Kilometer weiter mit seinen DHfK-Handballern im Ligaspiel bei den Füchsen Berlin gefordert, konnte also gar nicht mitfeiern. Und dass es dann für seine Mannschaft eine sehr deutliche 20:29-Niederlage gab, änderte wiederum nichts an der ligaweit hohen Wertschätzung Prokops. Im Sommer wählten ihn die Kollegen zum Trainer des Jahres, und spätestens seit Mittwoch gehört der 37-Jährige nun auch offiziell zum engen Favoritenkreis für die Bundestrainer-Nachfolge.

Die Suche nach einem Kandidaten war beim Branchentreff natürlich das ganz große Thema – mit dem Auslöser aller Diskussionen vor Ort. Doch Dagur Sigurdsson, der mit seinem Hinweis, von der Ausstiegsklausel in seinem Vertrag zum Jahresende Gebrauch machen zu wollen, eine Lawine ins Rollen brachte, kommentierte die Gerüchte und Spekulationen auch diesmal nicht. Stattdessen genoss er mit seiner Frau Ingibjörg die Veranstaltung. Selbst der gewöhnlich redselige Bob Hanning, für Leistungssport zuständiger Verbandsvize und zugleich Manager der Füchse, sagte in Sachen Nationalmannschaft nichts. „So halten wir das in Berlin“, erklärte er nach dem Bundesliga-Spiel. Auch Prokop schwieg beharrlich – was immer das zu bedeuten hat, wenn jemand etwas weder bestätigen noch dementieren will.

Ein öffentliches Machtwort sprach indes Stefan Kretzschmar, Sportart-Ikone, TV-Experte und DHfK-Aufsichtsrat. „Christian hat einen langfristigen Vertrag bei uns und weiter viel vor in Leipzig. Das Projekt SC DHfK ist eng mit seinem Namen verbunden“, sagte Kretzschmar. Tatsächlich hatte Prokop seinen bis 2018 datierten Vertrag vor zwei Wochen bis 2021 verlängert.

Daran erinnerte auch DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther, wie Kretzschmar einer der geladenen Gala-Gäste. „Wir können uns geschmeichelt fühlen. Natürlich ist das Interesse ein Lob für den Trainer, die Spieler und auch den Verein“, sagte er. Eine Anfrage habe es bislang aber ohnehin nicht gegeben, da Sigurdssons endgültige Entscheidung noch aussteht. Günther geht allerdings fest davon aus, dass sein Trainer in Leipzig bleibt, selbst wenn der Isländer den vorzeitigen Abschied von der Nationalmannschaft bekanntgibt. Der Verband, das sagte Hanning bereits vor einigen Tagen, ist in jedem Fall vorbereitet.

Zum engen Kreis der Kandidaten soll auch Gudmundur Gudmundsson, früherer Bundesliga-Coach und bis Sommer 2017 noch Nationaltrainer von Dänemark, gehören. Hoch gehandelt wurden zuletzt außerdem Kiels Alfred Gislason sowie Ljubomir Vranjes von der SG Flensburg-Handewitt. Beide würden aber keine Freigabe erhalten, erklärten die jeweiligen Vereinsmanager am Rande der Geburtstagsgala. Am Tag der Spekulationen in Berlin war das mal eine belastbare Aussage, vorerst jedenfalls.

