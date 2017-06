Ein neuer Lebensabschnitt beginnt 54 Abiturienten des MLG Hartha und 73 des Lessing Gymnasiums Döbeln erhielten ihre Zeugnisse. Nicht alle haben es geschafft.

Alexander (von links), Markus, Vanessa und Erik vom Martin-Luther-Gymnasium Hartha freuen sich über ihr bestandenes Abitur. Am Freitagabend haben sie bei der Feierstunde ihre Zeugnisse erhalten. © Dietmar Thomas

54 Abiturienten des MLG Hartha und 73 des Lessing Gymnasiums Döbeln erhielten ihre Zeugnisse. Nicht alle haben es geschafft.. In festlicher Kleidung und begleitet von Musik zogen die Abiturienten des Martin-Luther-Gymnasiums Hartha am Freitagabend zur Übergabe der Abiturzeugnisse in die HarthArena ein. Ihnen voran schritten die stellvertretende Schulleiterin Gabriela Pawlowski, Lehrer und Tutoren. Die Angehörigen und Freunde hatten bereits in der Arena Platz genommen.

In ihrer Festrede ließ Pawlowski die Ereignisse der vergangenen acht Jahre, wie Klassenfahrten und gemeinsame Unternehmungen, als Höhepunkte der Schulzeit Revue passieren. „Auf den Weg zu neuen Zielen wird nicht nur die Sonne scheinen. Es drohen auch Regen, Sturm und Hagel“, sagte sie und wünscht, dass die Abiturienten ihr Ziel nie aus den Augen verlieren.

Von 57 Schülern erhielten 54 ihr Abiturzeugnis. Neun Schüler haben einen Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem Komma. 21 haben einen Durchschnitt zwischen 2,0 und 2,5 erreicht. In diesem Jahr erzielten Nataly Straßberger aus Leisnig, Franziska Rupf aus Gersdorf und Markus Berger aus Wendishain die Traumnote 1,0. „So viele Abiturienten mit 1,0 hatten wir noch nie“, freute sich Gabriela Pawlowski. Sie dankte allen Eltern und Lehrern. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Elferkurs unter der Leitung von Musiklehrer Tobias Merker. Die Dankesrede der Schüler hielt Markus Berger. Auch er erinnerte darin noch einmal an die Höhen und Tiefen der vergangenen acht Jahre.

Am Lessing-Gymnasium Döbeln erhielten am Sonnabend von 75 Schülern 73 ihre Abiturzeugnisse. 16 Schüler waren besser als 2,0. Der Durchschnitt lag bei 2,34. Mit einem Durchschnitt von 1,3 ist Laura Schubert aus Döbeln die Jahrgangsbeste. Nicole Plaschnik und Thea Luise Teichert aus Döbeln sowie Johann Lache aus Ottewig folgen mit einem Notendurchschnitt von 1,4. Alle vier Schüler erhielten die Lessingmedaille der Schule und durften sich in das Goldene Buch eintragen.

In seiner Festrede nahm Schulleiter Michael Höhme die Abiturienten und Gäste mit auf eine Reise in die jüngste Vergangenheit. „Die Schulzeit liegt hinter Ihnen. Es ist der erste große Lebensabschnitt“, sagte er. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Schulchor des Lessing-Gymnasiums unter Leitung von Stefan Jänke.

Für einige der besten Schüler gab es an beiden Gymnasien außer dem Reifezeugnis auch Preise und Stipendien, unter anderem von 4-fellow.net, dem Karrierenetzwerk für Studenten und Doktoranden im deutschen Sprachraum sowie von verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften.

