„Ein neuer Grillplatz an der Elbe reicht nicht“ Riesas Ex-OB Wolfram Köhler schaltet sich in die Tag der Sachsen-Debatte ein: Für eine Neuauflage brauche es ein konkretes Ziel.

Anno 1999: Wolfram Köhler (Mitte) empfängt Journalisten zum Tag der Sachsen-Auftakt bei einer Pressekonferenz. Links neben ihm: FVG-Geschäftsführerin Gundula Bleul. © André Wirsig

Ende der 90er-Jahre forcierte Riesas 1. Bürgermeister Wolfram Köhler die Bewerbung für die Ausrichtung des Tages der Sachsen. Heute, rund 20 Jahre später, diskutiert man über eine Neuauflage von Sachsens größtem Volksfest in der Sportstadt. Selbstredend hat „der Macher“ von damals dazu eine Meinung. Im SZ-Interview spricht der 49-Jährige über Chancen und Risiken, die der Tag der Sachsen für eine Stadt bergen kann.

Waren Sie persönlich am ersten Tag der Sachsen in Riesa „schuld“?

Ich habe die Bewerbung damals eingereicht, ja. Den Stadtrat hatte ich übrigens nicht gefragt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Für ein Stadtfest muss man den Stadtrat ja auch nicht fragen.

Hat das Ärger gegeben?

Nein, ganz im Gegenteil. Alle waren froh, dass ich mich darum gekümmert hatte. Als die Bewerbung durch war, hat sich der Stadtrat bei mir bedankt.

Wo stünde Riesa heute, wenn es den Tag der Sachsen damals nicht in Riesa gegeben hätte?

Schwer zu sagen. Für uns war das eine riesige Werbeveranstaltung – für die Arena, den Riesenhügel und die Elbquelle. Ohne den Tag der Sachsen hätten wir viel mehr Aufwand für das Marketing betreiben müssen. Damals sind Tausende Menschen durch die Halle geströmt. Wir konnten den Leuten sagen: Schaut her, was wir hier in Riesa haben – davon könnt ihr auch etwas haben. Das waren aber auch ganz andere Zeiten.

Inwiefern?

Damals haben Radio- und Fernsehsender ganztägig von der Veranstaltung berichtet. Man hat also eine viel breitere Öffentlichkeit erreicht. Das würde man mit dem Tag der Sachsen heute nicht mehr in dem Maße schaffen. Daher haben sich die Städte früher auch um die Veranstaltung gerissen. Es gab Ende der 90er vier oder fünf Bewerber, darunter aus Großenhain. Heute ist man froh, wenn den Tag der Sachsen jemand mit einem überzeugenden Konzept ausrichten will. Aber das ist ja auch ein wahnsinniger Kraftakt, auch finanziell.

Was hat damals den Ausschlag für Riesa als Austragungsort geben?

In Dresden wusste man in dieser Zeit: Wenn etwas aus Riesa kommt, dann ist es spannend. Wir haben bei der Bewerbung ein Werbevideo präsentiert, das genau diese Erwartung erfüllt hat. Es startete mit Bildern von fallenden Schornsteinen auf dem Stahlwerksgelände. Das Ende von Riesas Ära als bedeutende Stahlstadt war zu dieser Zeit vielen Menschen noch sehr präsent. Der Film endete mit Bildern vom Muhammad Ali – als Symbol für den Neuanfang Riesas als Sportstadt. Ich hatte zuvor eine Audienz bei ihm zu Hause. Dort konnte ich ihn überzeugen, ein Foto mit einer Sportstadt-Riesa-Jacke machen zu lassen. Nur wegen dieses Kontakts kam Ali 2002 auch nach Riesa.

Ein Stadtrat meinte kürzlich, manche Organisatoren hätten damals gesagt: Das war die Mühe nicht wert.

Das sehe ich nicht so. Aber man braucht auf jeden Fall ein Ziel, eine Vision, die man verkaufen will. Damals hatten wir ein klares Ziel. Wir wollten die Arena, den Riesenhügel und due Elbquelle bekannt machen und unser Image als Sportstadt transportieren. Aber wenn es nichts zu präsentieren gibt, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob es den Aufwand und das Geld wert ist, den Tag der Sachsen noch einmal auszurichten. Ein neuer Grillplatz an der Elbe reicht dafür nicht aus.

Sie sind also gegen einen erneuten Tag der Sachsen in Riesa?

Das habe ich nicht gesagt. Allerdings sehe ich gerade kein Ziel, kein Thema. „900 Jahre Riesa“ eignet sich als Motto auf jeden Fall nicht. Der Tag der Sachsen ist, wie der Name schon sagt, ein Volksfest für alle Sachsen. Was hat jemand aus Heidenau oder Chemnitz mit dem Riesaer Stadtjubiläum zu tun? Ich weiß nicht, wie das heute funktioniert, aber früher gab es sogar eine Kommission, die explizit drauf geachtet hat, dass es beim Tag der Sachsen thematisch nicht zu lokal zugeht. Außerdem ist das Thema 900 Jahre Riesa zu komplex. Bei dem Festumzug kann ich maximal ein Bild präsentieren. So kann man der Stadtgeschichte unmöglich gerecht werden. Und von dem Vorschlag, Nachbargemeinden wie Strehla mit ins Boot zu holen, würde ich auch tunlichst abraten. Das wäre der totale Wahnsinn.

Eine Idee der Linken. Warum ist die ihrer Ansicht nach schlecht? Geteilte Kosten, geteilte Verantwortung?

Je größer und je dezentraler das Festgebiet ist, desto teurer wird die Veranstaltung. Denn einer der größten Kostenpunkte ist nun mal die Logistik – der Transport der Menschenmassen, Parkplätze etc.

Leben Sie eigentlich noch

in den USA?

Ja, in Florida.

Würden Sie für eine Neuauflage des Tages der Sachsen in Riesa anreisen?

Ich würde nicht extra dafür anreisen. Aber wenn ich sowieso gerade in Deutschland bin und es sich ergibt – warum nicht?

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

zur Startseite