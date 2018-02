Ein neuer Blitzer für Dresden

Am Dienstag wurde der neue Blitzer an der Bergstraße aufgebaut. © Tino Plunert

Dresden. Bisher gab es in Dresden 18 fest verbaute Blitzanlagen - jetzt ist es eine mehr. An der Bergstraße haben Techniker am Dienstag ein entsprechendes Gerät installiert. Ab wann es „scharf“ ist, ist noch nicht bekannt.

Im Jahr 2017 registrierte das Ordnungsamt in der sächsischen Landeshauptstadt 76 127 Geschwindigkeitsverstöße. Die Einnahmen aus Bußgeldern waren beträchtlich: Exakt 1 959 810,00 Euro mussten Raser im vergangenen Jahr an die Stadt zahlen. (szo)

zur Startseite