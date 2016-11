Ein neuer Bauhof für Burkau Das bisherige Gebäude ist marode und wird abgerissen. Auch die Technik verbessert sich.

© Thorsten Eckert

Die Arbeitsbedingungen für Burkaus fleißige Männer verbessern sich. Die Gemeinde plant im kommenden Jahr den Neubau einer Halle für den Bauhof am bestehenden Standort nahe dem Freibad. Das sagte Bürgermeister Sebastian Hein in einem Gespräch mit der SZ. Die Halle soll das bisherige, stark veraltete und baufällige Bauhof-Gebäude ersetzen. „Wir müssen hier dringend etwas tun, um die Sicherheit zu verbessern. Zudem dringt Nässe ein“, so Hein. Die neue Kaltlagerhalle werde gut 1 000 Quadratmeter groß und könne dem gesamten Equipment und sämtlichen Fahrzeugen ausreichend Platz bieten. Insgesamt rund 220 000 Euro werden investiert, 75 Prozent davon sind förderfähig.

Bereits im Januar wird ein neues Fahrzeug für den Bauhof eintreffen – ein multifunktionaler Traktor. Er könne auch im Winterdienst eingesetzt werden, so Sebastian Hein. Der Traktor kann rasch mit einer Schaufel zum Schneeschieben und mit einem Streugutbehälter ausgestattet werden.

Sieben Mitarbeiter sind im Bauhof beschäftigt, zwei davon arbeiten im Sommer als Rettungsschwimmer im Freibad. (cm)

zur Startseite