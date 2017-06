Ein Neuanfang mit Schwejks Humor Das Restaurant in Haide trägt Vaclav Bileks Namen. Nur ein Grund, warum er es am 1. Juli wieder aufmachen will.

Wenn Vaclav Bilek auf seinem Helikon, einem der Tuba verwandten Blechblasinstrument, die „Rosamunde“ anstimmt, gibt es für die Zuhörer kein Halten mehr. Tscheche durch und durch und ein großer Verehrer von Josef Schwejk, will er mit dessen Witz und Enthusiasmus in Haide noch einmal durchstarten. Foto: Joachim Rehle

Der Mann ist ein Unikum. Wenn Vaclav Bilek erzählt, dann hat er viel vom braven Soldaten Schwejk. Wie die weltbekannte Romanfigaur von Jaroslav Hasek verbreitet auch Vaclav Bilek gute Laune. Dabei ist dem gebürtigen Tschechen beileibe nicht jeden Tag zum Lachen zumute. Einer der ganz schwarzen Tage war nach Ostern, als Vaclav’s Restaurant an der Hauptstraße in Haide, einem Ortsteil von Weißkeißel, geschlossen wurde. Zu groß waren die Unterschiede zwischen ihm und seinem Sohn Martin darüber, wie man eine Gaststätte betreibt. Vaclav Bilek spricht von einem „Generationsproblem“ – und davon, dass er das Restaurant am 1. Juli wiederöffnen will. Nicht nur, weil es seinen Namen trägt. Vater Bilek hat für einen großen Teil der Verbindlichkeiten seines Sohnes gebürgt. Abgesehen davon ist er mit Leib und Seele Gastwirt. Er hofft, dass alle die Gäste, die in Haide vollauf zufrieden waren, dem Haus eine zweite Chance geben.

Am liebsten hätte der fast 65-Jährige am 1. Juni wieder aufgemacht. „Aber so einfach ist das nicht“, sagt er. Seit Freitag nach Himmelfahrt ist der Pachtvertrag endgültig unter Dach und Fach. Behördengänge von Hygiene bis Finanzamt hat er noch vor sich. Entmutigen lässt er sich davon nicht. Ex-Frau Karin Bilek wird die Geschäfte in Haide führen. Zwar seien sie privat kein Paar mehr, aber er brauche jemanden, auf den er sich zu 100 Prozent verlassen kann. Sie habe 20 Jahre mit ihm zusammengearbeitet und sei die Richtige, erklärt er.

Als gelernter Elektriker kam Vaclav Bilek 1976 hierher, wurde Elektromeister. Mit der Wende versuchte er sich als freiberuflicher Dolmetscher und ein bissel sei er da auch noch Elektriker gewesen, sagt er. Doch es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Zwar gehörte mit der Wende der Osten Deutschlands schlagartig zum Westen, doch hierzulande war die Denke der DDR-Bürger noch weit verbreitet. Für die Leute hier war klar, „das beste Bier kommt aus Tschechien“. Vaclav Bilek hat es rangeschafft, um es an der B 115 zu verkaufen. Noch ehe er das Pappschild mit dem Angebot fertig hatte, war er das Bier los. Als der Eigentümer jener Kneipe, in deren Saal er Bier lagerte, mit dem Umbau begann, griff Vaclav Bilek zu. Zusammen mit einem tschechischen Koch und einem tschechischen Oberkellner gründete er eine Gaststätte. Das war vor 25 Jahren. Sein „Dienstjubiläum“ feierte Vaclav Bilek am 1. Mai in Cottbus – einen ganzen Tag lang mit 1 000 Gästen, einer Kapelle und viel Ostalgie. Wer eine Mainelke dabei hatte, bekam einen Becherovka spendiert. So eine Ostparty will er 2018 wieder schmeißen. Daran lässt Vaclav Bilek keinen Zweifel. „Es macht mir unwahrscheinlich Spaß, mit den Leuten umzugehen und die merken das auch“, erklärt er. Um Einiges nachdenklicher fügt er dann hinzu, dass er eine Gänsehaut gekriegt habe, als ihm ein alter Mann auf zwei Krücken auf Tschechisch alles Gute wünschte.

Seit vier Jahren betreibt Vaclav Bilek die Kutzeburger Mühle in Gallinchen – als Vaclav‘s böhmisch-mährisches Spezialitätenrestaurant. Das kommt in Cottbus so gut an, dass Sohn Martin Bilek im November 2015 ein ebensolches in Haide eröffnete. Der Vater gab seinen Namen und auch sonst eine Menge Unterstützung. Es lief richtig gut an. So gut, dass man reservieren musste, um Plätze zu bekommen. Bis die „Generationsprobleme“ begannen. Darüber sprechen will Vaclav Bilek nicht. Der Schlussstrich ist gezogen. Die fünf Mitarbeiter aus dem Restaurant in Haide mussten entlassen werden. Sie waren die Ersten, die er für den Neustart genommen hätte. Susanne Auge wird nicht bei ihm anfangen. Sie hat in dem ehemaligen „Ableger“ des Vaclav‘s in Rietschen ihr eigenes „Schlemmereck“ eröffnet. Eine frühere Mitarbeiterin der Küche möchte wieder im Vaclav arbeiten. Und einen böhmischen Koch hat Bilek ebenfalls. Noch aber fehlt ein zweiter Koch und Personal für den Service. Die Köche will er rotieren lassen, damit sie alle genau nach den Rezepten kochen, wie es schon die Omas im alten Tschechien taten. „Schmecken soll es in Cottbus genauso wie in Haide. Vor allem gut. Deswegen kostet er jeden Vormittag selbst. Die Speisekarten in beiden Restaurants werden den gleichen Inhalt haben.

Das Vaclav‘s in Haide sieht genauso aus wie vor der Schließung. Vieles von der Deko an den Wänden hat Vater Bilek ohnehin beigesteuert. Großformatige Bilder zeigen Szenen aus Verfilmungen der Werke von Bohumil Hrabal, einer der bedeutensten tschechischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Nach seiner Erzählung „Postriziny“ benannte die Brauerei in Nymburk ihre Biere. Das Postrschischinske Pivo gibt es dann wieder bei Vaclav‘s in Haide – ausgeschenkt und im Straßenverkauf. Montag und Dienstag Ruhetag, ist die Gaststätte wie die in Cottbus ansonsten 11.11 bis 21.21 Uhr geöffnet. Er hasse Nullen, so die Erklärung. Veranstaltungen soll es später in Haide geben. Aber erstmal sei wichtig, dass der Neustart gelingt und die Besucher das Vaclav‘s wieder annehmen, sagt Bilek.

