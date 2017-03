Ein Näschen fürs Theater Mit der „Wochenshow“ wurde Ingolf Lück zum Fernsehstar. Jetzt kommt er nach Dresden und sucht seine Wurzeln.

Die Kult-Truppe aus der „Wochenshow“: Marco Rima, Ingolf Lück, Anke Engelke und Bastian Pastewka (v.l.).

Auf die Live-Schaltung ins Wohnzimmer warteten jede Woche Tausende Fans. Und dann saß er dort wieder auf dem Sofa, mit Schirmmütze und kariertem Pullunder, grinste in die Kamera und fragte: „Komm ich gezz in Fernsehn?“ Der Frührentner Herbert Görgens war eine der Kultfiguren in der „Wochenshow“, die in den 90ern auf Sat.1 Traumquoten einfuhr.

„Zu der Figur hat mich mein Vater inspiriert, obwohl er das natürlich weit von sich weisen würde“, sagt Ingolf Lück, der damals nicht nur die Sendung moderierte, sondern auch in Sketchen auftrat. „Ich mag den Herbert Görgens auch heute noch sehr gern.“ Auftreten lassen will er ihn aber nicht mehr, dafür schwirren zu viele neue Ideen durch seinen Kopf. „Wenn meine Kinder ihn angucken wollen, müssen sie die alten Videokassetten aus dem Keller holen, oder sie gehen auf YouTube.“

Die Wochenshow mit Ingolf Lück startete vor mehr als 20 Jahren. Seitdem hat er sich kaum verändert, behauptet aber, inzwischen 58 Jahre alt zu sein. Die Haare sind ein bisschen zottliger, aber sonst? Damals wie heute passt Lück in keine Schublade, allein schon wegen seiner Nase. Das war der einzige Nasenwitz, versprochen! Er selbst nennt sich gern „Medienarbeiter“. Zurzeit tourt er mit fünf Stücken gleichzeitig durchs Land, darunter sein eigenes Kabarettprogramm.

Nach Dresden gekommen ist er in dieser Woche aber für das Stück „Unsere Frauen“, das ab Freitag in der Comödie zu sehen ist, und in dem übrigens keine einzige Frau mitwirkt. In der Geschichte spielen Lück, Jochen Horst („Balko“) und Mathias Herrmann („Alarm für Cobra 11“) drei Freunde, die vor der Frage stehen, ob sie gemeinsam auch einen Mörder unter ihnen decken sollten. In Köln wurde die französische Komödie schon wochenlang gefeiert. „Der Intendant hat das Stück in Köln gesehen und uns trotzdem genommen“, sagt Lück und lacht. „Jetzt bin ich auf die Zwischentöne in Dresden gespannt.“ Um die hier deutlich größere Bühne optimal ausnutzen zu können, wurde am Mittwoch und Donnerstag noch einmal fleißig geprobt.

Auf der Bühne stehen, mit dem direkten Draht zum Publikum, das war für Ingolf Lück schon immer das Größte. Eigentlich wollte er auch damals gar nicht ins Fernsehen. Gemeinsam mit dem noch kaum bekannten Hape Kerkeling war er ab Mitte der 80er in Köln mit dem Rocktheater „Das Totale Theater“ erfolgreich. Am Ende ließen sich doch beide überreden. Lück bekam zunächst die Musikvideosendung „Formel Eins“. Später folgten ein Dutzend andere Shows und schließlich 1996 der Volltreffer: Für „Die Wochenshow – Die witzigsten Nachrichten der Welt“, gab es 1999 den Deutschen Comedypreis. Sprüche wie „Danke, Anke“ und „Zurück zu Lück“ sind bis heute geflügelte Wörter. Anke Engelke und Bastian Pastewka wurden zu Comedy-Stars.

Ob er dieser Zeit noch nachtrauert? „Höchstens beim Blick auf mein Girokonto“, sagt Lück. „Damals konnten wir im Fernsehen noch alles machen. Wir haben uns zugerufen, wie viel wir verdienen wollten. Und das haben wir bekommen. Komisch, dass heute trotzdem nix mehr übrig ist.“ Inzwischen sei der Stellenwert des Fernsehens nicht mehr derselbe. Eine Neuauflage der „Wochenshow“ floppte 2011 und wurde nach acht Folgen eingestellt. Er selbst schaut im Fernsehen nur noch Fußball und die „Heute-Show“. „Ansonsten gibt es bei uns zu Hause keinen Streit mehr ums Programm. Der eine guckt YouTube, der andere streamt was, und ich lese ein gutes Buch.“ Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt Lück in Köln – wenn er denn mal zu Hause ist. „Dann muss ich mich in der Hierarchie hinter dem Meerschweinchen anstellen. Und wenn ich mich dann langsam nach vorn gearbeitet habe, muss ich wieder weg.“ Sogar Weihnachten und Silvester spielte er vergangenes Jahr durch. Das war rückblickend aber selbst ihm ein wenig zu viel. Er sei älter geworden, aber immer noch der Gleiche, einer, der jede Kurve mitnimmt, statt geradeaus zu fahren. Gerade schreibt er an einem neuen Kabarettprogramm und zwei Serien-Konzepten.

Ausflugstipps von Mama

Wenn er nun schon mal beruflich in Dresden ist, dann will sich Ingolf Lück hier auch auf die Suche nach seinen familiären Wurzeln machen. Seine Großmutter und seine Mutter lebten einst hier. Er selbst wurde zwar in Bielefeld geboren, aber ein Teil seiner Familie blieb in Sachsen. Zu DDR-Zeiten besuchte er in Dresden regelmäßig seine Tante. In den kommenden Tagen will er nun zunächst das klassische Touri-Programm abarbeiten: Zwinger, Frauenkirche, Sächsische Schweiz. Aber auch seine Mutter könnte ihm am Telefon noch wertvolle Ausflugstipps geben, hofft er. Sie ist jetzt 88 und würde selbst gern noch einmal ihre alte Heimat besuchen. Die Planungen laufen. Mit seinen Schauspielkollegen abends um die Häuser zu ziehen, das ist für Ingolf Lück dagegen derzeit keine Option. „Ich bin wie fast alle Kölner in der Fastenzeit und trinke keinen Alkohol.“

Unsere Frauen“ ist bis zum 26. März und vom 7. bis 17. Juni in der Comödie Dresden zu erleben.

