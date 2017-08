Ein Nachmittag mit „Rad’l a dr Gurgl“ Der Heimatbund lädt am Montag zu Oberlausitzer Mundart nach Kottmar ein. Dabei gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen.

Immer schön locker: Für einige Begriffe in Oberlausitzer Mundart sind Lippen- und Zungenübungen nötig. © Wolfgang Wittchen

Die Oberlausitzer Mundart lebt! Das beweist der Heimatbund am Montag einmal mehr, wenn er zu einem Oberlausitzer Nachmittag im Haus des Gastes in Kottmar einlädt. Geplant ist anlässlich des Oberlausitz-Tages ein buntes Programm zur „Äberlausitzer Mundoart“ mit Gedichten und Geschichten sowie musikalische Unterhaltung, teilt der Veranstalter mit. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen, Fettschnitten, Bier und Menschel-Limonade. Um 15 Uhr geht’s los, Einlass in den Garten ist bereits ab 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. (szo)

Mehr Veranstaltungstipps gibt es unter www.sz-veranstaltungskalender.com

zur Startseite