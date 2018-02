Ein Musikschuljahr voller Konzerte An der Döbelner Musikschule lernen 620 Schüler. Wer bei einem Konzert spielen oder singen will, muss sich bewerben.

Der Musikernachwuchs der Musikschule bekommt oft Auftrittsmöglichkeiten. Beim Weihnachtskonzert in der Nicolaikirche spielten Theresa Kretzschmann, Johanna Richter und Helena Kretzschmann eine österreichische Volksweise. © DA-Archiv/André Braun

Döbeln. Vor drei Jahren hatten sich die Musikschule Döbeln und die Mittelsächsische Philharmonie zum ersten Mal zu einem „Musikerlebnistag“ zusammengetan. Der Musikernachwuchs spielte gemeinsam mit den Profis in einem großen Orchester im Theater. Auch in diesem Jahr wird der Musikerlebnistag einer der Höhepunkte in der Konzertsaison der Musikschule. Am 5. Mai steht das Finale von „Schwanensee“ von Peter Tschaikowski auf dem Programm, sagte Margot Berthold, die Leiterin der Schule. Am Vormittag gibt es im Theater schon eine öffentliche Generalprobe, außerdem Workshops, Kleinprogramme und Instrumentenvorstellungen.

Die Konzert-Saison beginnt für die Musikschüler aber schon einen Monat früher. Am 25. April wird die Sparkasse wieder ihre Schalterhalle in ein Konzertpodium verwandeln. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, sagte Margot Berthold. „Kaum waren die Weihnachtslieder verklungen, starteten die Proben.“ Diese gipfelten in Bewerbungsvorspielen der jungen Musiker. Aus ihren Stücken seien zwei vielfältige Programme zusammengestellt worden. Kurz vor dem Konzert-Mittwoch in der Sparkasse ist das Frühjahrskonzert der Musikschule im Roßweiner Rathaussaal am 20. April geplant. „Dieser Saal mit seinem zauberhaften Flair und seinem großen Flügel lockt unsere Künstler sehr. Nach dem großartigen Erfolg dort im vergangenen Jahr hoffen wir natürlich wieder auf viele Neugierige als Konzertgäste“, so Margot Berthold. Im Mai laufen außerdem an der Musikschule die Prüfungswochen, in denen hohe Leistungen in unterschiedlichen Ausbildungsstufen nachgewiesen werden müssen.

Der Nachwuchs – also die Schüler der ersten vier Lehrjahre – bekommt im Juni wieder eine Möglichkeit, sein Können zu zeigen. Am 8 Juni ist im Döbelner Theater das Nachwuchskonzert der Musikschule geplant. „Das Theater kommt dann immer an seine Kapazitätsgrenzen“, sagte Margot Berthold. Der Juni bringe außerdem nicht nur das Schuljahresende mit dem obligatorischen Zeugnis- und Abschiedskonzert im Lessing-Gymnasium Döbeln am 21. Juni. Am Eröffnungsabend des Döbelner Stadtfestes werden von den Musikschülern vor allem moderne rockige Klängen zu hören sein.

Nach den Sommerferien ist ein Tag der offenen Tür mit Spätsommerfest am 1. September geplant. Das traditionelle Jahreskonzert des Fördervereins der Musikschule am Freitag, 2. November, im Rathaus Döbeln wird gegen Jahresende noch einmal ein Höhepunkt im Konzertjahr. Die Adventskonzerte am 2. Adventswochenende runden dann das Jahresprogramm 2018 ab, so Margot Berthold..

Die Musikschule Döbeln bildet derzeit 620 Schüler vom zweijährigen Kind bis zum Rentner aus. Freie Plätze gibt es noch für Klavier, Gesang, Gitarre, Akkordeon, Schlagzeug und Cello. Margot Berthold und Tina Bartel kümmert sich um die musikalische Früherziehung in elf Kindertagesstätten der Region. „Für die ,Krümelgruppe‘ für Kinder ab zwei Jahren warten wir ebenso noch auf Anmeldungen wie für den Jugendchor für junge Leute ab 14, der immer freitags um 16.30 Uhr probt“, sagte Margot Berthold.

Informationen gibt es bei der Musikschule Döbeln unter Tel. 03431 608608.

