Ein Museum in der Schule Unterm Dach der Oberguriger Grundschule sollen Exponate an frühere Schulzeiten erinnern. Anlass ist ein Jubiläum.

Obergurig soll ein Schulmuseum bekommen. © Symbolfoto: dpa

In der Oberguriger Grundschule soll ein kleines Museum eingerichtet werden. Dafür auserkoren wurden Räume auf dem Dachboden des Schulhauses. „Wir werden sie vorrichten, dann könnten sie als Museum eingerichtet werden“, sagte Bauhofleiter Udo Brosig in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Geld fürs Malern sei bereits im Haushalt der Gemeinde eingeplant. Anhand von alten Dokumenten und Exponaten sollen Besucher etwas zur Schulgeschichte erfahren. Anlass, die Ausstellung gerade jetzt einzurichten, ist das 90-jährige Jubiläum, das die Schule in diesem Jahr begehen kann, sagt Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU). 1926/27 war das Schulhaus mit zunächst sechs Klassenzimmern erbaut worden. Später kam ein Anbau dazu. Die Räume unterm Dach wurden zuletzt als Studio für den Ortskanal Oko genutzt. Doch seit der 2005 in die Alte Wassermühle umzog, stehen sie leer. (SZ/MSM)

