Ein Mückaer kutschiert Landskron Andreas Gubsch sitzt zum Jubiläumsbierzug in Eibau wieder auf dem Bock.

So kutschierte Andreas Gubsch den Landskron-Bierwagen im vergangenen Jahr zum Eibauer Bierzug. In diesem Jahr wieder, aber es fehlen die Herolde. Foto: Rafael Sampedro

Wer soll es denn sonst machen? Gute Frage. Andreas Gubsch hat darauf nur eine Antwort: „Das mache ich natürlich selbst.“ Zum 25. Bierzug sitzt der Mückaer also wieder auf dem Bock und kutschiert das Lands-kron-Gespann zum 25. Bierzug. Pferde und Bierwagen gehören ihm, nach Eibau geht es allerdings motorisiert. „Alles wird aufgeladen“, sagt Andreas Gubsch. Und: „Wenn ich mit dem Gespann fahren würde, wäre ich ja sieben Stunden unterwegs.“

Seit 2001 ist er bei den Bierzügen unterwegs und in den vergangenen Jahren bei vielen anderen Umzügen in der Oberlausitz dabei gewesen. „Manchmal waren es bis zu 20 im Jahr. Aber es lässt immer mehr nach“, schildert Andreas Gubsch. Über die Gründe kann er nur rätseln. „Vielleicht liegt es ja am Geld“, mutmaßt er. Am Sonntag jedenfalls steht der Bierzug in Eibau an, und Andreas Gubsch freut sich schon darauf. Ebenso wie die Landskron-Brauerei. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Die Landskron-Herolde werden in diesem Jahr nicht mit gen Süden reisen. Der Grund: „Keine spielfähige Besetzung“, schildert Landskron-Sponsoring-Manager Andreas Kolley. Den Herolden fehlt es schlicht an Nachwuchs. Fanfarenbläser und Trommler werden dringend benötigt. Die Herolde erscheinen ansonsten in historisch nachempfundenen Kostümen. 1996, zur 925. Jahr-Feier der Stadt Görlitz, traten sechs von ihnen zum ersten Mal auf, kamen sehr gut an – die Landskron Herolde wurden gegründet, und waren in den folgenden Jahren auch bei Eibauer Bierzügen dabei.

In diesem Jahr müssen Andreas Kolley und der zweite Braumeister Heiko Hänisch auf ihre Unterstützung allerdings verzichten. Die beiden Landskron-Mitarbeiter fahren auf dem Bierwagen mit, verteilen Fassbrause und natürlich Bier an die Zuschauer.

Der Zuspruch zum Eibauer Bierzug ist auch nach einem Vierteljahrhundert offensichtlich ungebrochen. Über 100 Bilder werden im Umzug dargestellt. Neben der Görlitzer Brauerei haben sieben weitere ihre Teilnahme zugesagt. Zwölf Musikkapellen sind angemeldet. Der Bierzug gilt als eines der größten Volksfeste in Ostsachsen. Zum Jubiläumsumzug am Sonntag hat sich unter anderem Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) angekündigt.

Andreas Gubsch aus Mücka sieht das kommende Spektakel, den Bierzug am Sonntag, entspannt. „Man muss eben Fan sein“, ist sein Motto.

www.eibauer-bierzug.de

zur Startseite