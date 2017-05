Sportaerobic Ein Mix von Schwierigkeit und Choreographie Was ist bei der Sportaerobic anders als bei anderen Sportarten? Riesas Abteilungsleiter Rainer Fleck gibt die Antworten.

Rainer Fleck (53) ist seit elf Jahren Abteilungsleiter Sportaerobic beim ESV Lokomotive Riesa.

Sportakrobatik, Cheerleading, Gerätturnen, Sportaerobic – vier Sportarten, in denen Aktive aus dem Elbland zur unmittelbaren Spitze gehören. Beim ESV Lokomotive Riesa gibt es beispielsweise die Abteilung Sportaerobic, die zurzeit mit zahlreichen Wettkämpfen und Erfolgen auf sich aufmerksam macht. Doch wo liegt eigentlich der Unterschied der Sportaerobic zu anderen Sportarten?

Rainer Fleck, seit vielen Jahren Abteilungsleiter beim ESV Lok Riesa, hat dies und weitere wissenswerte Fakten über die Sportaerobic-Gemeinde im Gespräch mit der SZ erklärt.

Herr Fleck, was ist das Alleinstellungsmerkmal der Sportaerobic?

Aus meiner Sicht ist unser Alleinstellungsmerkmal die Mischung zwischen scheinbar unmöglichen Schwierigkeitselementen auf der einen und kreativen Choreographien mit unerwarteten Inhalten auf der anderen Seite. Eine Sportart, die sich in den letzten 20 Jahren extrem gewandelt und weiterentwickelt hat und dabei vor allem durch seine Dynamik aus anderen Turnsportarten heraussticht. Die Weltmeisterin aus Österreich, Lubi Gazov, hat es einmal sehr treffend gesagt: „Eine Aerobic Übung beinhaltet die besten Elemente vom Kunstturnen, der Rhythmischen Gymnastik, der Akrobatik und der Aerobic und werden verbunden mit den typischen Aerobicschritten.“

Wonach werden Übungen der Sportaerobic bewertet?

Die Bewertung der ca. 80-sekündigen Choreographien erfolgt grundsätzlich in drei Notenbereichen. Die Artistik-Note beinhaltet den Aufbau und die Präsentation der Choreographie. In der Ausführungsnote werden Perfektion und Synchronität aller Bewegungen beurteilt. Die Schwierigkeitsnote bezieht sich auf die Anerkennung der bis zu zehn Schwierigkeitselemente, die in einer Übung enthalten sein können. Bewertet wird durch ein elfköpfiges Kampfgericht und zwei zusätzliche Linienrichter.

Welche Kategorien gibt es?

In der Sportaerobic (aerobic gymnastics) werden grundsätzlich die Kategorien Einzel männlich/weiblich, gemischtes Paar, Trio und 5er Gruppe geturnt. Einzige Abweichung in Deutschland ist, dass hier aufgrund des relativ geringen Herrenanteils auch zwei Damen als Paar starten dürfen.

Dazu kommen Aerobic Dance und Aerobic Step (6er bis 12er Teams).

Wie viele Aktive betreiben Sportaerobic?

In Deutschland betreiben schätzungsweise 800 Jungen und Mädchen diese Sportart als Wettkampfform, weltweit sind es knapp 5 000 Aktive mit offiziellen internationalen Lizenzen aus über 70 Ländern. Beim ESV Lok Riesa trainieren derzeit über 40 Sportlerinnen bis zu fünfmal in der Woche. Sie werden von mehreren Trainern ausschließlich im Ehrenamt trainiert.

Welchen Stellenwert nimmt der ESV Lok mit seinem Landesstützpunkt ein?

Der Titel „Landesstützpunkt“ wird vom Sächsischen Turnverband/Landessportbund verliehen und erfordert neben einem leistungsorientierten Training auch eine vorgeschriebene Anzahl an Kaderathleten. Wir sind seit 2009 „Sächsischer Talentstützpunkt“, seit 2014 dürfen wir den Titel „Landesstützpunkt“ führen. Für den darüber stehenden Titel eines Bundesstützpunktes (derzeit existieren 4) fehlen vor allem die materiellen Voraussetzungen, z.B. ein eigener lizenzierter Wettkampfboden, der allerdings rund 25 000 Euro kostet...

Seit wann gibt es Sportaerobic in Riesa? Was waren bzw. sind die größten Erfolge des Vereins?

Ende der 90er Jahre begannen die ersten Trainingsgruppen, entstanden aus ehemaligen Turnerinnen, mit der Trainingsarbeit in Riesa, damals noch unter einem anderen Vereinsnamen. Seitdem hat sich neben der Sportart auch viel im Bereich der Trainer entwickelt, sind es nun mittlerweile ehemalige Aerobic-Sportler, die ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben. Die Abteilung Sportaerobic existiert seit Juni 2006 beim ESV Lokomotive Riesa. Als größter Erfolg gilt neben mehreren Deutschen Jugendmeistertiteln und dem mehrfachen Gewinn des Deutschland-Pokals sicherlich der Gewinn einer Silber- und Bronzemedaille durch Luisa Riedel. Im Rahmen einer vereinsübergreifenden Kooperation erreichte sie bei den Championships im amerikanischen San Diego 2015 drei Mal das Finale und konnte zwei Medaillen mit nach Riesa bringen.

Kann man die Sportart erlernen oder braucht es dazu entsprechendes Talent?

Wie bei den meisten Sportarten im Turnbereich gilt natürlich auch in der Aerobic: je eher, desto besser. So fängt die Trainingsarbeit mittlerweile gewöhnlich ab 5 Jahren an. Neben Grundlagentraining, Haltungsschulung und turnerischem Grundverständnis werden hier die wesentlichen Voraussetzungen für eine möglichst erfolgreiche Karriere gelegt. Neben Talent kommt vor allem Trainingsfleiß, ein geordnetes Umfeld und Spaß an der Sportart zum Tragen, denn ohne diese Bausteine ist eine langjährige Aktivität kaum möglich.

Wie sieht der 2017er Fahrplan für die Lok-Mädels aus?

Wir stehen kurz vor den letzten nationalen Turnieren dieser Saison. Den Höhepunkt bildet die Deutsche Meisterschaft im Rahmen des Deutschen Turnfestes in Berlin vom 4. bis 6. Juni. Außerdem steht die Teilnahme von Leona Göhler (13) am World Cup in Portugal auf dem Plan, was neben reichlich Trainingsarbeit vor allem finanziellen und organisatorischen Aufwand mit sich bringt. Der Rest des Jahres dient dann bereits der Vorbereitung auf die neue Wettkampfsaison. Neben allgemeinem Grundlagentraining und der Erarbeitung neuer Choreographien präsentieren wir unsere Sportart bei zahlreichen Auftritten (z. B. beim Tag der Sachsen in Löbau und auf der Sommerbühne in Riesa). Im letzten Quartal wird es dann wieder zahlreiche Kader- und Qualifikationsmaßnahmen für anstehende internationale Wettkämpfe geben, die auch einige Riesaer Sportlerinnen anstreben. Als weihnachtlicher Höhepunkt ist die Show „Riesa turnt“ (geplant am 9. Dezember in der WM-Halle Riesa) fest im Plan enthalten, sicherlich auch in diesem Jahr wieder ein spektakuläres Ereignis.

