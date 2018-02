Ein mittelscharfer Geburtstag Das Senfmuseum Bautzen feiert sein zehnjähriges Bestehen. Über den Zuspruch können sich die Betreiber nicht beklagen.

Feiern zehn Jahre Senfmuseum in Bautzen: Manfred Lüdtke (links) und Falk Lorenz. © Carmen Schumann

Bautzen. Die Mitarbeiterinnen des Senfmuseums am Fleischmarkt führen penibel eine Strichliste: 78 000 Besucher zählten sie so im vergangenen Jahr. Mit diesem Zuspruch sind die Betreiber Manfred Lüdtke und Falk Lorenz sehr zufrieden. Am Donnerstag hatten sie sich Gäste eingeladen, um das zehnjährige Bestehen der Einrichtung zu feiern, die nicht nur Museum, sondern auch Senfmanufaktur und Verkaufsladen für den scharfen Bautzen-Botschafter ist. Zur Feier des Tages wurde eine Torte angeschnitten, zu der Bäckermeister Martin Bäns seinen Senf dazugegeben hatte.

Auf den Weg nach Bautzen hatte sich sogar eine kleine Delegation aus der Unternehmenszentrale von Develey in München gemacht. Christina Honrath, die Marketing-Chefin des Unternehmens, dem die Bautz’ner Senffabrik seit der Nachwendezeit angehört, lobte die Aktivitäten des Senfmuseums. Es trage als wichtiger Baustein zum Erfolg der Unternehmensgruppe bei, denn die Marke Bautz’ner sei eine der wichtigsten Stützen innerhalb des Unternehmens.

Kultfaktor Bautzener Senf

„Der Senfladen gibt der Marke eine Heimat und macht das Produkt für jedermann erlebbar“, sagte sie. Bautz’ner Senf habe einen regelrechten Kultfaktor. Lob kam auch aus dem Landratsamt: Der stellvertretende Landrat Udo Witschas (CDU) sagte, der Bautz’ner Senf sei ein wichtiges Aushängeschild und ein Imagefaktor für den gesamten Landkreis, weil er für Regionalität und Tradition steht.

60 Führungen im Jahr

Dass Bautzen wirtschaftlich gut dasteht, daran habe auch die Senffabrik einen großen Anteil, sagte Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD). Er freue sich über Menschen, die in Bautzen etwas bewegen wollen. Dazu gehörten Manfred Lüdtke und Falk Lorenz. „Wir unterstützen Ideen, die umsetzbar sind“, sagte er, an Manfred Lüdtke und Falk Lorenz gewandt. Das freute die beiden, denn sie hätten noch zahlreiche Ideen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch nicht spruchreif seien.

Wenn Manfred Lüdtke und Falk Lorenz zurückblicken, sind sie besonders stolz auf die Sonderausstellungen, die sie im Senfmuseum ausrichteten. Aber auch die Führungen mit Verkostung, von denen jährlich 60 bis 70 stattfinden, seien sehr beliebt. Sie enden meist mit einem Abendessen in der Senfstube an der Schloßstraße. Das Personal sei sehr treu. Über die Jahre hatte es insgesamt fünf Mitarbeiterinnen gegeben, von denen zwei inzwischen in Rente sind.

