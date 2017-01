„Ein Mittelfeldplatz ist realistisch“ Der VfL Waldheim hält sich in der Verbandsliga aus dem Abstiegskampf heraus. Der DA sprach mit Steffen Fichte.

Steffen Fichte will mit seinem Team möglichst noch auf den vierten Platz klettern. © VfL

Herr Fichte, ihre Mannschaft weist nach der ersten Halbserie eine ausgeglichene Punktebilanz auf. Sind Sie damit zufrieden?

Im Großen und Ganzen können wir damit zufrieden sein. Ich hätte gerne zwei, drei Punkte mehr auf dem Konto, doch manchmal fehlt eben das nötige Glück. Oft ist die Tagesform entscheidend.

Was war gut, was hätte besser laufen können?

Mit der Trainingsbeteiligung bin ich sehr zufrieden. Im Spiel erwarte ich mir von den Torhütern noch etwas mehr. Auch unsere Siebenmeterquote ist nicht berauschend. Da haben wir noch Steigerungspotenzial.

Die Medaillenränge sind sieben beziehungsweise acht Punkte entfernt. Was geht vielleicht noch nach oben?

Ich teile unsere Staffel in drei Gruppen ein. Die drei Teams an der Spitze machen den Staffelsieg wohl unter sich aus. Fünf Mannschaften, zu denen auch wir gehören, bilden das Mittelfeld. Die restlichen vier Teams kämpfen gegen den Abstieg. Für uns ist ein Platz im Mittelfeld realistisch. Von Rang vier bis acht ist alles drin, wobei ich schon mit dem vierten Platz liebäugele. Bis dahin sind es ja nur zwei Punkte Abstand.

Das Programm zum Auftakt der zweiten Halbserie hat es in sich.

Das stimmt. Wir empfangen den Spitzenreiter, spielen danach beim Tabellenzweiten und haben dann Heimrecht gegen den Vierten. Wenn es dumm zugeht, verlieren wir dreimal, doch das wollen wir möglichst verhindern.

Wie sieht die Entwicklung im Nachwuchsbereich aus? Rücken aus der A-Jugend vielversprechende Talente nach?

Wir versuchen, die Leute mit einzubinden. Maurice Ließke trainiert zum Beispiel regelmäßig bei den Männern mit, ist aber in der Verbandsliga noch nicht eingesetzt worden.

Nach dem Rücktritt von Horst Miersch sind Sie mit Jürgen Ax für die Mannschaft verantwortlich. Stehen sie über die Saison hinaus zur Verfügung?

Ich bin ja doch mehr oder weniger in diese Aufgabe reingerutscht. In Zukunft will ich wieder mehr Zeit für die Familie haben. Deshalb soll am Ende der Saison Schluss sein. Der Verein weiß das schon.

Es fragte: Frank Korn

zur Startseite