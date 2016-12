Ein millionenschweres Weihnachtsgeschenk für den Sport Sachsens größte Sportinvestition beginnt in Altenberg – trotz anfänglicher Skepsis.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sieht nicht nach viel aus, doch in dem Papier stecken Millionen. Vize-Landrat Heiko Weigel (li.) und Sportminister Markus Ulbig glaubten von Anfang an an das Projekt. © Egbert Kamprath Sieht nicht nach viel aus, doch in dem Papier stecken Millionen. Vize-Landrat Heiko Weigel (li.) und Sportminister Markus Ulbig glaubten von Anfang an an das Projekt.

Um die neue Drei-Feld-Turnhalle am Gymnasium in Altenberg (li.) wird ein Leistungssportzentrum bis 2018 ober- und unterirdisch gebaut – das ist derzeit Sachsens größte Sportinvestition.

Der Sportminister, Altenberg und die Weihnachtszeit scheinen vortrefflich zusammenzupassen. Markus Ulbig (CDU) kommt nicht nur gern in seine alte Heimat, erst recht, wenn sich die Bergstadt wie am gestrigen Mittwoch in einer zauberhaften Winterlandschaft präsentiert. Sachsens Sportchef war fast auf den Tag genau vor vier Jahren schon einmal am Altenberger Gymnasium, um in der damaligen alten Turnhalle einen Scheck über 1,6 Millionen Euro zu übergeben. Das war der finanzielle Grundstock, damit der Landkreis letztlich für reichlich fünf Millionen Euro hier mit weiterer Unterstützung von Bund und Stadt eine moderne Drei-Feld-Turnhalle errichten konnte.

Nun kehrte Ulbig in die neue Sportanlage zurück und sorgte für eine weitere vorgezogene Weihnachtsbescherung. Wieder brachte er einen dicken Scheck mit, diesmal über rund 4,5 Millionen Euro, die der Freistaat für den Bau eines modernen Leistungssportzentrums gibt. Und der Kreis sollte sich damit vier, fünf Jahre danach schließen, wird er später sagen. Lange hatten darauf Sportler, Trainer, Sportfunktionäre, Bundestags- und Landtagsabgeordnete, Kreis- und Stadträte aus der Region auf diesen Moment hingearbeitet und gewartet, die auch alle zahlreich gekommen waren. Und sie ließen sich die Freude darüber nicht nehmen, auch wenn der Festakt von dem grausamen Anschlag in Berlin überschattet wurde und aus Respekt vor den Opfern, Schwerverletzten und ihren Angehörigen etwas kleiner als geplant ausfiel. Doch Ulbig, der zugleich Innenminister ist, zögerte nicht, diesen Termin wahrzunehmen. „Das Beste, was wir dem Terror entgegensetzen können, ist konsequente Strafverfolgung“, sagte er, „und dass wir an dem festhalten, was uns wichtig ist.“ Und dazu gehört der Sport, gerade im Osterzgebirge.

Für rund 8,4 Millionen Euro, die neben dem Freistaat der Bund und der Landkreis aufbringen, soll in den nächsten zwei Jahren am Gymnasium ein Sportzentrum entstehen. Gebaut werden Trainingsgebäude, Anschubstrecke, kombinierte Schieß- und Laufhalle, von denen die Leistungssportler im Bob, Rennrodeln, Skeleton, Biathlon und Mountainbike profitieren. Die größte Herausforderung wird dabei sein, wie Christof Sachse, der Niederlassungsleiter des Chemnitzer Planungsbüros Obermeyer Planen+Beraten GmbH, gegenüber der SZ sagte, mit dem knappen Platz zurechtzukommen und die Anschubstrecke der Kufensportler aus städtebaulichen Aspekten zum Teil neun Meter tief unter der Erde zu versenken. Sportminister Ulbig verhehlte nicht – und er war nicht der Einzige –, dass um diese Lösung lange gerungen wurde, das Projekt zeitweise nicht nur auf der Kippe stand, sondern schon als verlorengegeben galt. „Trotzdem haben wir nicht nachgelassen“, sagte er. Es jetzt geschafft zu haben, sei ein klares Zeichen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Spitzensportstandortes Altenberg und für die Zukunft Sachsens als Sportland.

Dass das letztlich geklappt hat, ist auch Vize-Landrat Heiko Weigel (CDU) zu verdanken. Ein Erzgebirgler, ein Sportverrückter, der die Sorgen und Bedenken gegenüber diesem Standort ernst nahm und immer wieder nach einer Lösung suchte. Er ist inzwischen überzeugt davon, dass dieses Sportzentrum genau an diese Stelle gehört. „In die Mitte von Altenberg, in die Mitte von Bobbahn und Biathlonarena und in die Nachbarschaft von Gymnasium, Sporthalle und Internat.“

