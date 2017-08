Ein merkwürdiges Touristenplus Während anderswo im Elbland die Übernachtungszahlen sinken, legt Riesa kräftig zu. Nur: Woran liegt das?

Niederländer auf Tour: Cor Streur und Henny Dalstra aus Amsterdam fuhren schon 2015 über den Elberadweg in Strehla. In der Region sind immer häufiger Niederländer zu Gast. © Archiv/Sebastian Schultz

Absturz im Mai. So lesen sich die Tourismuszahlen aus der Region zwischen Radebeul und Meißen. Demnach gab es in Coswig bei den Übernachtungen ein Minus von 24,7 Prozent, in Moritzburg ein Minus von 18,3 Prozent und in Radebeul ein Minus von 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auffallend dabei: Riesa legt laut den Zahlen des Statistischen Landesamts um 23,8 Prozent zu – ganz klar gegen den Trend der Nachbarstädte im Elbland.

Heike Kandel von der Riesa-Information bricht beim Blick auf die aktuelle Statistik trotzdem nicht in Jubel aus. „Voriges Jahr waren wir in derselben Statistik noch fett rot markiert“, sagt die Chefin der Einrichtung an der Hauptstraße. Der Einbruch bei den Übernachtungszahlen sei damals dadurch entstanden, dass zuvor das Hotel Zur Mühle geschlossen wurde. Außerdem wurde das Hotel Saxonia in eine Asylbewerberunterkunft umgewandelt – beide Häuser fielen damit aus der Übernachtungsstatistik. „Und kleinere Anbieter mit wenig Betten werden von der Statistik ohnehin nicht erfasst“, sagt Heike Kandel.

Seit einigen Monaten ist jetzt das Hotel Zur Mühle wieder in Betrieb – für die Riesaerin ein Grund, dass sich die erfassten Übernachtungszahlen nach der Delle 2016 nun wieder normalisieren. Von einem dicken Plus in Riesa könne man also nicht sprechen. Bei den für Riesa so wichtigen Radwegtouristen sei ohnehin das Wetter entscheidend: Das war 2016 sehr gut, bislang eher wechselhaft. Von schlechterem Wetter profitiere die Stadt allerdings. „Wir haben mit dem Museum und dem Nudelcenter Attraktionen zu bieten, die auch bei Regenwetter funktionieren“, sagt Heike Kandel. Da könne das Land nicht mithalten – so dass bei Regen manch Radtourist seine auf dem Dorf geplante Übernachtung auf Städte wie Riesa vorziehe.

Zweitens habe die Arena mit ihren Großveranstaltungen zahlreiche Gäste angelockt. „Bei Florian Silbereisen, Andrea Berg, Roland Kaiser war bei uns alles ausgebucht“, sagt die Chefin der Riesa-Information. Auffallend sei, dass zunehmend Ausländer nach Riesa kommen: Niederländer mit Wohnmobilen oder Reisebussen samt Fahrradanhänger, Gäste aus der französischsprachigen Schweiz, Engländer, Tschechen ohnehin. Von einem negativen „Pegida-Effekt“ sei in Riesa jedenfalls nichts zu bemerken. – Und wie sieht es bei den Nachbarstädten im Elbland aus? Radebeuls OB Bert Wendsche, zugleich Verbandsvorsitzender vom Tourismusverband Elbland, bleibt trotz der für Radebeul schlechten Zahlen noch gelassen. Unterjährige Zahlen seien immer mit Vorsicht zu genießen. Fürs Gesamtjahr sei er nach wie vor zuversichtlich. „Erwartet wird wieder eine gute Saison, vor allem in den Herbstmonaten, da es dort traditionell hohe Besucherzahlen gibt“, sagt er.

Den Grund für die aktuelle Misere sieht die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Sächsisches Elbland, Sindy Vogel, vor allem im Wetter. „Die Tendenz ist überall gleich. Wir haben in ganz Sachsen negative Werte, was sicherlich mit der regnerischen Witterung zu tun hat“, so Vogel. Zudem beobachte man in der gesamten Region einen starken Trend zu Kurzreisen.

In Riesa ist man jedenfalls zuversichtlich, dass die Zahl der Elberadwegtouristen nicht so bald abreißt: „In den meisten Bundesländern sind die Sommerferien noch nicht zu Ende“, sagt Heike Kandel.

zur Startseite