Post aus Prag Ein merkwürdiger 17. November Der Feiertag der Samtrevolution hat für Tschechiens Führung nur zweitrangigen Charakter.

Menschen zünden am 17. November in Prag Kerzen an, um an den Jahrestag der „Samtenen Revolution“ 1989 zu erinnern. © dpa

Der 17. November ist für die Tschechen der eigentlich emotionalste Feiertag im Jahr. Es gibt da zweifachen Grund des Gedenkens: 1939 schlossen die Nationalsozialisten alle tschechischen Universitäten, richteten neun Studenten hin, verhafteten Hunderte und internierten 1 200 Studenten im Konzentrationslager Sachsenhausen. Anlässlich des 50. Jahrestages dieses Ereignisses kam es in Prag 1989 zu einer Studentendemonstration, die den Auftakt zur „Samtrevolution“ gab, in deren Folge das kommunistische Regime zum Abtreten gezwungen und Vaclav Havel zum Präsidenten gewählt wurde. Jedes Jahr sind seither die Nationalstraße in Prag, wo die Studenten 1989 von Stasi und Polizei niedergeknüppelt wurden, sowie der Wenzelsplatz Spaziermeilen, wo die damals errungene Freiheit auf vielfältige Weise gefeiert wird.

Am vergangenen Freitag war das nicht anders. Aber es gab seltsame Hindernisse. Die Prager Verkehrsbetriebe hielten die Zeit vom 17. bis zum 19. November für besonders geeignet, auf der wichtigsten Metro-Linie der Moldaustadt 392 Holzschwellen durch solche aus Beton zu ersetzen. Die Folge: Wer aus dem Süden Prags ins Zentrum wollte, hatte erhebliche Mühe und lange Umwege in Kauf zu nehmen. Immerhin fuhren Busse und Straßenbahnen am 17. November nicht wie sonst an Feiertagen nach dem stark ausgedünnten Sonntags-Fahrplan, sondern nach dem an Samstagen. Da ist der Verkehr ein bisschen dichter. Aber das ist in jedem Jahr am 17. November so, war also keinesfalls ein Ersatz für die wichtigste Metro-Strecke. Ein Prager Kommentator meinte dahinter einen gezielten Aufruf des Magistrats vermuten zu können: „Prager, geht nicht zur Demo, bleibt besser zu Hause oder fahrt auf das Wochenendhäuschen.“

Der 17. November war auch aus einem anderen Grund bemerkenswert. Das Parlament hatte vor einiger Zeit eine Regelung für tschechische Feiertage verabschiedet, die es den großen Supermärkten an solchen Tagen verbietet, zu öffnen. Das betrifft unter anderem die beiden Weihnachtsfeiertage. „Die Menschen, die da arbeiten müssten, könnten sich nicht um ihre Familien kümmern“, lautete die nachvollziehbare Begründung.

Es gibt aber auch „zweitrangige Feiertage“. Dazu gehören kirchliche Feste, aber auch der 1. Mai, den Prager Verliebte gern mit einem Spaziergang über den Petrin mit der kleinen Nachbildung des Eiffelturms auf dem Gipfel und einem Kuss unter einem blühenden Kirschzweig krönen. Auch der 17. November ist verkaufsoffen. So, als wollte man die Erinnerung an die „Samtrevolution“ und die ermordeten Studenten von 1939 bewusst klein halten. Man weiß ja, dass Einkäufe zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen der Tschechen gehören.

Ich war am Freitag selbstverständlich im Prager Stadtzentrum, um wie jedes Jahr in der Nationalstraße eine Kerze anzuzünden und eine Rose niederzulegen. Wie Zehntausende andere auch, die sich diesen wichtigen Tag nicht durch seltsame Widrigkeiten vermasseln ließen und ausgelassen oder auch nachdenklich feierten. Der 17. November 1989 fiel übrigens auch auf einen Freitag. Wenn damals die Stadtführung zufällig entschieden hätte, dass in der Metro Schwellen ausgewechselt werden müssten, hätte es die Demonstration der Studenten und die „Samtrevolution“ so womöglich gar nicht gegeben...

