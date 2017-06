Ein Mekka für Diebe Kaum ein Wochenende ohne Einbrüche im Gewerbegebiet Kesselsdorf – das liegt sehr günstig für die schnelle Flucht.

Im Fokus von Kriminellen: Immer wieder kommt es im Kesselsdorfer Gewerbegebiet nachts zu Einbrüchen in Firmen, Baucontainer, Lagerhallen. Mitunter bleibt es beim Sachschaden, manchmal wird es richtig teuer, sowie kürzlich bei einem Lkw-Händler am Frankenring. Die Aufklärungsquote liegt bei 29 Prozent. © Andreas Weihs

Der Mai 2017 war wohl die Zeit der Hochsaison. Zumindest legen dies die Polizeiberichte der vergangenen Wochen nahe. Da verschwanden aus verschiedenen Firmen im Kesselsdorfer Gewerbegebiet allerhand Dinge. Zum Beispiel Lasertechnik und Werkzeuge aus Baucontainern am Zschoner Ring. Oder Teile von Lkws, die beim Volvo-Händler am Frankenring geparkt waren. Am Kaufbacher Ring wurde in zwei Reisebusse eingebrochen, es wurden Handys, mobile Navigationsgeräte, Bekleidung sowie Lebensmittel geklaut. Am Zschoner Ring kam Anfang Mai sogar ein kompletter Lkw mit Kühlauflieger im Wert von 200 000 Euro abhanden.

Und nicht nur im Mai gehen Diebe am Ortsrand von Kesselsdorf um. Immer wieder registriert die Polizei dort Einbrüche in Firmen, und das seit Jahren. Die Liste der Diebeszüge in einem der größten sächsischen Gewerbegebiete ist lang. Der spektakulärste Fall ereignete sich im August 2012. Damals wurde ein geparkter Mercedes-Autotransporter geklaut, der zwei Wohnmobile der Marke Hymer und einen schwarzen Mercedes-Geländewagen geladen hatte. Er stand übers Wochenende in einem Wendehammer. Der Schaden damals lag bei 460 000 Euro.

Ob vorher genau ausbaldowert oder eine Gelegenheitstat – die Polizei ist gegen die Diebe meist machtlos. Die Kriminalitätsbelastung, in die zum Beispiel auch Einbrüche in Privathäuser und Autodiebstähle eingerechnet sind, liegt für die gesamte Gemeinde Wilsdruff auf 100 000 Einwohner hochgerechnet zwischen 4 000 und 6 000 Vorfällen. Das ist für Sachsen ein Mittelwert – statistisch gesehen. Tatsächlich registrierte die Polizei 2015 in Wilsdruff und Ortsteilen 143 sogenannte Diebstähle unter erschwerten Bedingungen, also Fälle, bei denen gewaltsam eingebrochen wurde.

14-mal schlugen die Diebe im Gewerbegebiet Kesselsdorf zu. 2016 gab es dagegen nur vier Vorfälle. Die Aufklärungsquote bei Einbrüchen in Büros, Lager und Werkstätten liegt bei 29 Prozent.

Falk Fiala hat noch nicht einmal das erlebt. Er ist Geschäftsführer der Volvo und Renault Trucks Service GmbH, die in Kesselsdorf eine Niederlassung betreibt. Bereits mehrmals öffneten Diebe die Tore des Autohauses, sie demontierten Räder und andere Bauteile von den teils fabrikneuen Sattelschleppern und transportierten diese ab. „Nach unseren Kenntnissen wurden niemals Täter ermittelt“, sagt Fiala. Die Schäden seien immer von Versicherungen reguliert worden – mit einer Selbstbeteiligung des Unternehmens. Belastend seien solche Vorkommnisse für das Personal, vor allem aber für die Kundenbeziehungen. Fiala: „Es betrifft ja immer auch Kundenfahrzeuge, die dann nicht wieder pünktlich zum Einsatz kommen.“

Was Kesselsdorf als Mekka für Diebe so attraktiv mache, sei die Lage, sagt Jana Ulbricht, Sprecherin in der Polizeidirektion Dresden. „Es gibt eine gute Anbindung an große Straßen sowie an die zwei Autobahnen und somit gute Fluchtmöglichkeiten.“ Leider. Denn innerhalb einer halben Stunde seien Diebe in Tschechien, eine Stunde dauere es bis zur polnischen Grenze. Ulbricht: „Osteuropäer kommen in einigen Fällen als Täter sicherlich infrage.“ Es liege nahe, zu vermuten, dass die Diebe bereits weit weg sind, bevor die Einbrüche überhaupt entdeckt werden.

Zahlreiche Firmen haben deshalb aufgerüstet. Sie lassen ihre Höfe per Videokamera überwachen, haben Alarmanlagen installiert oder beschäftigen Sicherheitsdienste. Aber selbst das ist nicht immer sicher. Erinnert sei an den Februar 2009, als auf dem Gelände des Deutschen Paketdienstes (DPD) in Kesselsdorf ein Wachmann von Einbrechern angegriffen und niedergeschlagen wurde.

Der Beliebtheit des Gewerbestandorts Kesselsdorf tut das kaum Abbruch. Es wird weiter investiert. Im ersten Halbjahr 2017 starteten gleich mehrere Firmen neue Ansiedlungsprojekte. So wird derzeit an der Ecke B 173/Sachsenallee ein neues Autohaus für die Marken Cadillac, Corvette, Camaro und Infiniti errichtet. Die Geschäftsführer haben sich für Kesselsdorf entschieden, weil der Ort zentral liege und günstig über die Autobahnen zu erreichen sei, hieß es beim Spatenstich im März. Schräg gegenüber, am Zschoner Ring, baut der Fahrradhändler XXL Emporon aus Dresden eine Lager- und Montagehalle. Ebenfalls am Zschoner Ring möchte der Paketdienst GLS ein Verteilzentrum errichten.

Einbruchsmeldungen wirken auf die Investoren offenbar nicht abschreckend. Zumal Gewerbegebiete überall im Fokus von Dieben stehen, wie Polizeisprecherin Ulbricht sagt: „Sie sind nachts unbelebt, das Entdeckungsrisiko ist somit gering.“

