Ein Meißner wird Lotto-Millionär Insgesamt können sich fünf Tipper in Sachsen über einen Millionengewinn freuen.

In Sachsen wurden im zu Ende gehenden Lotto-Jahr bisher fünf Tipper zu Millionären. An der Spitze steht ein Mitspieler aus dem Landkreis Bautzen, der im November in der Mittwochsziehung genau 6 768 144,40 Euro im Lotto 6aus49 gewann.

Der zweithöchste sächsische Millionengewinn wurde in diesem Jahr beim Eurojackpot erzielt: Knapp 2,8 Millionen Euro heimste ein Glückspilz aus der Sächsischen Schweiz in der Ziehung vom 14. Oktober ein. Bereits am 5. Februar 2016 durfte sich ein Eurojackpot-Spieler aus dem Kreis Leipzig über gut zwei Millionen Euro freuen. Die Mittwochsziehung am 18. Mai machte einen Lottospieler aus Dresden zum Millionär. Nach der Samstagsziehung im Lotto 6aus49 am 30. April freute sich ein Glückspilz aus dem Landkreis Meißen über seine sechs Richtigen und damit über gut eine Million Euro.

Die fünf Millionengewinner gehören zu den über 30 Mitspielern beim Sachsenlotto, die im Jahr 2016 mindestens 100 000 Euro von dem Unternehmen überwiesen bekamen. (SZ/pa)

zur Startseite