Ein Marktplatz voller Spielzeug Die Familienbildungsstätte Bischofswerda richtet zweimal im Jahr eine Kleiderbörse aus. Am Sonnabend war es wieder so weit.

Viel Spaß hatten die zweijährige Elenar mit ihrer Mutter Luisa Walke bei der Kleiderbörse in Großröhrsdorf. Hier gab es alles, was das Kinderherz begehrt: Spiele und Kuscheltiere. © Jonny Linke

Wenn die Parkplätze rund um die Festhalle in Großröhrsdorf knapp werden und sich Dutzende Kinder mit ihren Eltern auf den Weg ins Gebäudeinnere machen, ist Kleiderbörse. Zum wiederholten Male veranstaltete die Familienbildungsstätte in Bischofswerda den Kindersachenverkauf. Doch die Gegenstände kommen nicht von der Bildungsstätte. „Jeder kann sich bei uns einige Monate vor Veranstaltung telefonisch melden und einen Tisch reservieren. Auf diesen können dann alle Gegenstände, ob Jacke, Hose oder Barbie angeboten werden“, so Steffi Jähne von der Familienbildungsstätte. Der Schwerpunkt der gewünschten Artikel liegt ganz klar auf Kleidung. „Es gibt eine riesige Nachfrage nach Babykleidung. Da die Kinder innerhalb von wenigen Monaten aus vorhandenen Anziehsachen herauswachsen, ohne diese wirklich abgenutzt zu haben. Deshalb sind viele Kleidungsstücke wie neu“, erzählt Anne-Katrin Barnickel. Die 32-Jährige ist zum zweiten Mal als Anbieterin vor Ort und versucht, einige Kleidungsstücke den jungen Eltern weiterzuverkaufen. „Die Sachen sind alle fast wie neu und einfach zu schade, um sie wegzuwerfen“, erzählt Anne-Katrin.

Interessante Atmosphäre

Zu finden gibt es auf den dutzenden Tischen allerhand. Ob Spielsachen wie kleine Autos, Pferde oder eine Barbie. Auch Bücher, Kräne und Plüschtiere säumen die Tische und Gänge. Den Großteil macht allerdings die Fülle an Kleidung aus. „Erkennbar ist immer, welches Kind im Elternhaus gerade aus den Sachen herausgewachsen ist. So färben sich manche Tische in Rosa für Mädchen oder buntere, schlichtere Farben für Jungs“, erzählt Steffi Jähne. Interessant ist die Atmosphäre. Keine Marktschreier oder Verkäufer, die einen was andrehen wollen. Häufig konnte man das Phänomen beobachten, dass die Kinder durch die Gänge von Stand zu Stand schlendern und sich selbst ihre neuen Kleidungsstücke und Spielsachen aussuchten. „Die Atmosphäre zwischen Verkäuferinnen und Eltern ist grandios. Es ist ein total liebes Miteinander. Teilweise kennen sich die Eltern noch aus den verschiedenen Kursen bei uns im Haus und nutzen die Gelegenheit, um einen kleinen Plausch zu halten“, beschreibt Steffi Jähne. Eine, welche den Sonnabendvormittag nutzte und sich das reichhaltige Angebot in Großröhrsdorf ansah, war Luisa Walke mit ihrer zweijährigen Tochter Elenar Walke. „Wir sind auf der Suche nach neuen Kleidungsstücken und vielleicht dem ein oder anderen neuen Spielzeug. Die Auswahl hier ist sehr groß und die Artikel in einem guten Zustand. Ich bin mir sicher, hier noch etwas zu finden“, erzählt Luisa Walke. Die Nachfrage an der Kleiderbörse ist riesig. „Schon alleine die Anmeldung für einen Verkaufstisch ist in kürzester Zeit erledigt. Wir haben viel mehr Interessenten als Verkaufstische vorhanden sind“, so Steffi Jähne von der Familienbildungsstätte. Auch das Interesse der Eltern ist so groß, dass die großzügigen Gänge zwischen den Verkaufsständen teilweise eingeengt sind. Egal wie groß die Nachfrage jedoch ist, eine Vergrößerung der Veranstaltung strebt die Familienbildungsstätte nicht an.

Für die Kinder und Eltern ist diese Art des Einkaufens jedoch mehr als nur Stress. In ruhiger Atmosphäre, nette Bekannte treffen und in schönen Artikeln stöbern, bringt so manches Kinderauge zum Strahlen. Die nächste Kleiderbörse findet am 16. September in Großröhrsdorf statt. Bereits ab August nimmt die Familienbildungsstätte die Anmeldungen für Verkaufsstände telefonisch entgegen.

zur Startseite