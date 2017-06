Ein Marbacher muss turnen können Seit 125 Jahren treiben die Marbacher Sport. Um das zu feiern, gibt es mehr als nur ein Festwochenende.

Kantor Franz Weber war es, der in Marbach im Jahr 1892 das Turnen einführte. Heute gibt es außerdem noch die Abteilungen Gymnastik, Fußball und Volleyball, wobei die Fußballer mit zwei Mannschaften am stärksten vertreten sind.

„Wer aus Marbach kommt, muss turnen können.“ – Dieser Slogan war in den 1970er- und 1980er-Jahren allgegenwärtig. „Es ist eine Leistung, dass nach 125 Jahren noch geturnt wird“, findet Heidrun Zill. Sie ist die Vorsitzende des Sportvereins. „Marbach ist keine Großstadt. Heute haben die Kinder andere Interessen. Sie gehen reiten oder sitzen am Computer.“

In den Anfangszeiten des Vereins wurde im Sommer auf dem Gartengrundstück gegenüber der Gaststätte „Goldener Anker“ geturnt. Im Winter stellte der Wirt seinen Saal zur Verfügung. 1905 erwarb der Turnverein einen Turnplatz dort, wo jetzt der Kindergarten ist. Im Winter turnten die Sportfreunde im Vereinszimmer des Gasthauses Heinrich. Doch nicht nur die Männer trieben Sport. Seit 1906 trafen sich auch die Frauen zum Turnen. Im März 1913 gründete sich der Arbeiterturnverein „Eiche“ – mit Spielmannszug und Gesangverein. 1931 kam der Fußball dazu. Gekickt wurde auf dem Gelände hinter der Schule. 1933 löste sich die „Eiche“ auf. Die Halle war beschlagnahmt worden. Einige Sportler wechselten zum bürgerlichen Turnverein. 1949 lebte der Sport in Marbach wieder auf. In den 50er- und 60er-Jahren gab es eine Gruppe, die Schach spielte. Die besteht nicht mehr. Statt dessen wurde die Abteilung Volleyball gegründet, in der Frauen und Männer in einer Mannschaft spielen.

Anlässlich des Jubiläums stand Pfingsten der Sport der Abteilungen allgemein im Mittelpunkt. „Jeder Sportler freut sich, was er zeigen kann“, so Heidrun Zill. Für September ist mit den Heimatfreunden eine Ausstellung in Vorbereitung. Und unter dem Motto „125 Jahre Sport in Marbach“ steht auch das Schauturnen im November.

