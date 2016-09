Ein Mann und seine Männel Krzysztof Lis aus der Gegend von Jawor schnitzt – aber nicht nur zum Vergnügen.

Krzysztof Lis schnitzt seit 30 Jahren Berggeister, Bergleute, Tiere und Frauen mit viel Oberweite. © Maria Marciniak

Haben Sie keine Schildkröten?“ Vielleicht nicht. Aber wenn ein Kind bei Krzysztof Lis danach fragt, macht er bestimmt welche. Überhaupt lässt sich der Schnitzer aus Snowidza (Hertwigswaldau) bei Jawor (Jauer) gern von den Menschen zu neuen Arbeiten inspirieren. Auf Märkten passiere das ab und zu, erzählt der 62-Jährige. Ist es wieder mal soweit, setzt er sich vielleicht auf seinen Balkon mit Blick auf die Schneekoppe. Greift zu einem Stück Lindenholz und schnitzt.

So entstehen Heilige, Eulen, Füchse, Bären, Mexikaner, ein Seekapitän mit Pfeife, Frauen mit üppiger Oberweite und andere, die Sauerkraut stampfen, dazu vieles mehr. Besonders gut verkauft sich die Figur vom Berggeist Rübezahl aus dem Riesengebirge. Dem hat Krzysztof Lis eines seiner typischen Charaktergesichter verpasst.

Es könnte ein Hobby sein, was der gebürtige Lodzer da an Spätsommertagen treibt. Doch der studierte Umweltwirtschaftler will, oder muss, so auch ein wenig Geld hinzuverdienen. Denn seinen Job in der Wasserwirtschaft hat er kürzlich verloren. Ist einer Umstrukturierung zum Opfer gefallen. Nun bekommt er bis zum eigentlichen Renteneintrittsalter eine Art Vorrente von monatlich 1 000 Zloty (rund 230 Euro). Das reicht nicht zum Leben, auch wenn die Ehefrau noch arbeiten geht. Also versucht Krzysztof Lis sein Hobby zum Standbein zu machen. Gerade bastelt ihm der Sohn, der in Großbritannien lebt, eine Internetseite.

Schon als Kind hat der Pole das Schnitzen für sich entdeckt, wenn zunächst auch nur kurzzeitig. Im Werkunterricht in der Schule sollten die Schüler eine Figur aus Seife herausarbeiten. „Ich habe damals einen Boxer gemacht. Den hatte ich in einem Bilderbuch gefunden“, erinnert er sich. Es gab eine gute Note und der Seifenboxer wurde sogar in einer Ausstellung gezeigt. Über Jahre war dann aber nichts mehr mit dem Schnitzen. Krzysztof Lis gründete eine Familie, bekam Kinder. Und 1986 die Chance auf eine Wohnung am Rande des Riesengebirges, vier Zimmer in Snowidza. Dazu einen Job in der Abwasserwirtschaft.

Bis 1989 sei alles gut gelaufen. Dann kam die Wende, der Umbruch. „Und ich hatte keine Arbeit, kein Geld, aber schon drei Kinder“, erzählt Lis. Damals wurde das Schnitzen schon einmal eine Option. Doch schließlich fand der Familienvater, der heute vier Kinder und vier Enkel hat, wieder einen Job. Geschnitzt wurde in der Freizeit. Sogar künstlerisch war der Wahlniederschlesier aktiv. Er nahm teil an Workshops in Olbersdorf in der Oberlausitz. Seine Figuren von damals stehen zum Teil heute noch im Ort. Außerdem fotografiert und malt Lis. Seine Frau Nina, sie ist Chefin der örtlichen Landfrauen, häkelt und verziert Ostereier aus Styropor. Drei bis vier Stunden arbeitet sie an einem Ei und bekommt am Ende dafür 30 Zloty.

Liebling Bergmann

Während Nina Lis in der Wohnung arbeitet, sitzt Krzysztof draußen, eben auf dem Balkon. Nicht nur wegen der schönen Aussicht. „Meine Frau hat mich verbannt, wegen der Späne“, erzählt der agile Mann mit einem Schmunzeln im Gesicht. Die fliegen aber auch ordentlich. Bis zu einer Temperatur von minus fünf Grad hält es der Schnitzer draußen aus. Zeigt das Thermometer noch niedrigere Werte an, machen die Finger nicht mehr mit. Zu kalt ist es dann.

Brotfest, Sauerkrautfest, Landfrauenmarkt heißen die Gelegenheiten, bei denen Krzysztof Lis seine Kleinode anbietet. Auch in Deutschland würde er gern Abnehmer finden. Oder für Museen Souvenirs schnitzen. Bezahlt wird nach Maß. Ein fünf, sechs Zentimeter großer Musiker kostet beispielsweise zehn Zloty. Lis‘ absoluter Liebling ist ein Bergmann, den er selbst entwickelt hat. Es ist eine Gestalt mit langem Bart und langen Haaren, gebeugt unter der Last des Erzes. So gar nicht das, was Bergmannsschnitzerei normalerweise ausmacht. Meist werden da die Mannen im Festhabit dargestellt und nicht von der Arbeit gezeichnet. Krzysztof Lis ist also auch ein wenig stolz auf seine Gestalt: „Das macht sonst niemand.“

Wo immer er unterwegs ist, findet der Niederschlesier Inspiration. Ob in einer Kapelle an der Ostsee, im Karl-May-Museum in Radebeul, auf einem Stadtfest. Gefällt ihm etwas, wird es fotografiert und später, um eigene Details ergänzt, nachgeschnitzt. Und er traut sich auch an große Gestalten. Sie müssen lediglich auf seinem Balkon Platz finden.

Ab und zu bemalt Krzysztof Lis seine Werke. Eigentlich nur, wenn das Holz, das er von einem Bekannten bekommt, unregelmäßig ist oder Fehler aufweist. Sein Bergmann beispielsweise trägt ein dunkelgelbes Gewand. Wichtiger als Farbe ist dem Schnitzer der Charakter. „Jede Figur sollte ein eigenes Gesicht haben“, ist er überzeugt. Und so ist es auch. Echte Duplikate finden sich unter seinen Männern, Frauen und Kindern nicht. Jeder hat so seinen eigenen Ausdruck – von verschmitzt über neugierig und frech bis würdevoll oder vom harten Leben gezeichnet.

Seine Wahlheimat Snowidza, die zur Landgemeinde Msciwojòw (Profen) gehört, ist wirtschaftlich alles andere als ein Schwergewicht. Früher gab es hier eine Zuckerfabrik und Baumschulen. Heute ist nur ein bisschen Landwirtschaft übriggeblieben und der eine oder andere Job im fünf Kilometer entfernten Jawor mit seiner berühmten Fachwerk-Friedenskirche. Krzysztof Lis wird es indes mit dem Kunsthandwerk weiter versuchen. Vielleicht lässt sich so ja vielleicht doch ein Standbein schnitzen.

Kontakt zu Krzysztof Lis, Snowidza 118, 59407 Msciwojòw, listof@wp.pl (Krzysztof spricht kein Deutsch, aber seine Schwiegertochter schon, ein Sohn spricht fließend Englisch).

zur Startseite