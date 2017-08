Ein Mann und sein Adler Die SZ stellt jetzt jede Woche besondere Veranstalter vor. Heute: Greifvogelwart Christian Siegert aus Lawalde bei Löbau. Diese und andere Veranstalter bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Christian Siegert ist fasziniert von Raubvögeln und der Eleganz, mit der sie jagen. Stolz ist er auf seinen Steinadler, den Star seiner Show. © Privat

Lawalde. Lautlos und effizient jagen – das können die Raubtiere der Lüfte. Rund 30 davon wohnen in der Greifvogelwarte Oberlausitz, gelegen in Lawalde bei Löbau. Darunter auch der große Stolz von Chefwart Christian Siegert: ein Steinadler – vier Kilo Wettkampfgewicht bei zwei Meter Flügelspannweite. Diesen und weitere der eleganten Hoch- wie Tieflieger (Falken, Schneeeulen, Uhus, Habichtkäuze und Wüstenbussarde ...) gibt es per Sommerflugshowplan regelmäßig zu erleben. Und zwar als Lausitzer Unikat.

Am Sonntag ist auf der Wiese neben der Warte wieder rund neunzig Minuten livehaftige Naturbeobachtung der leisen Art angesagt, wobei Siegert neben Ehefrau Simone auch Tochter und Schwiegersohn angesteckt hat. Der gebürtige Oberlausitzer des Jahrgangs 1958 geht schon seit drei Jahrzehnten mit der Waffe zur Jagd. Seine eigene Infektion mit dem Greifvogeljagd- und -zuchtvirus liegt nun mehr als ein Jahrzehnt zurück. Eigentlich sollte er nur einen Greifvogeljagdschein für einen Bekannten vermitteln, erlag aber selbst der Faszination. „Der Steinadler kann alles jagen, was unter der Größe von Rehwild liegt“, erklärt der Futtermittelhändler. Meist sind es Hasen, die der Adler nach seinem Sturzflug erlegt.

Gibt man bei der Suche im Veranstaltungskalender nur Flugshow ein, findet man auch alle vier restlichen Termine in der Flugsaison 2017. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene, drei für Kinder. Zwei- bis dreihundert Leute sind in der Regel dabei. Gefragt nach dem fehlenden Winterflugplan, sagt Siegert: „Meine Vögel würden viel lieber bei Kälte fliegen, aber da kommt keiner zugucken.“

