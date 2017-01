Ein Mann mit zwei Gesichtern Im Schnapsrausch ging ein Mann auf seine Partnerin los und wollte sie ersticken. Vor Gericht beschönigte der Freitaler nichts.

© dpa

Freital.

Mit ihrem Ex-Freund sei es wie mit „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“, sagt die Geschädigte. Nüchtern wäre er der liebste Mann auf der Welt. Habe er aber getrunken, kehre sich das ins komplette Gegenteil.

Auch am 28. Mai 2016 soll das so gewesen sein. „Eigentlich verlief der ganze Tag normal“, berichtet die 55-jährige Floristin am Amtsgericht in Dippoldiswalde. Aber nachdem sie und ihr damaliger Partner am späten Nachmittag vom Einkaufen zurückgekehrt waren, sei er ausgerastet. Die Frau erzählt, dass er plötzlich anfing, sie zu beschimpfen, weil sie ihr letztes Geld für ihre Hunde ausgegeben hatte. „Es war, als hätte man bei ihm einen Schalter umgelegt“, sagt sie. Da sei ihr klar geworden, dass er wieder heimlich Schnaps getrunken haben musste. Diesen, so erklärt sie dann, habe ihr Ex immer in Verstecken deponiert. Dass sie auf seine Schimpftiraden nicht reagierte, habe ihn schließlich völlig außer Fassung gebracht.

Laut Anklage soll der 33-Jährige seine Lebensgefährtin daraufhin zuerst mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen und ihr anschließend ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben. Auch von mehreren Faustschlägen ist die Rede. „Im Einzelnen kann ich mich daran nicht mehr richtig erinnern“, sagt die Frau. Damals habe es einfach zu viele Vorfälle dieser Art gegeben, erklärt sie.

Immer wieder Alkohol

Besorgte Nachbarn riefen die Polizei, nachdem sie lautes Geschrei aus der Kesselsdorfer Wohnung gehört hatten. Im Krankenhaus wurden bei dem Opfer neben zahlreichen Blutergüssen, Kratz- und Schürfwunden auch Prellungen am Oberkörper und am Handgelenk festgestellt.

Das alles vor Gericht noch einmal hören zu müssen, ist auch für den Angeklagten nicht leicht. Weinend bricht er auf der Anklagebank zusammen und beteuert schluchzend immer wieder, wie leid ihm das alles tue. Seine Ex-Freundin, aber auch das Gericht glauben dem gelernten Koch, denn dieser hatte schon am ersten Verhandlungstag die Anschuldigungen umfassend eingeräumt und dabei nichts beschönigt. Auch hatte er zugegeben, schon lange gegen seine Alkoholsucht zu kämpfen, aber am Tattag trotzdem wieder getrunken zu haben. Ein Bluttest hatte einen Wert von 2,72 Promille ergeben.

Richter Heinz-Christian Mansch ist dann auch der Ansicht, dass durch den Alkoholkonsum eine erhebliche Einschränkung der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten vorgelegen hatte. Da der Mann aber bereits vorbestraft ist, kommt eine Geldstrafe nicht mehr in Betracht. Wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, verurteilt ihn der Richter wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, welche zu einer zweijährigen Bewährung ausgesetzt wird. Dazu muss der Angeklagte 80 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten und zehn Termine bei einer Suchtberatungsstelle wahrnehmen.

zur Startseite