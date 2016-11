Ein Mann für und wider den Wandel Professor Wolfgang Wende erklärt, wie sich Städte mit dem Klimawandel arrangieren können.

Wolfgang Wende ist besonders stolz auf das begrünte Dach des Leibniz-Institutes für ökologische Raumentwicklung – auch wenn man in dieser Jahreszeit nicht mehr viel Grün erkennen kann. © Kristin Richter

Sächsische Schweiz. Wolfgang Wende ist eigentlich ganz zufrieden. In den vergangenen Jahren habe der Klimawandel Einzug in die politische Debatte gefunden. Dass es nicht damit getan ist, überall Klimaanlagen einzubauen, wenn die Temperaturen steigen, das ist heute vielen Menschen klar. „Man muss über smartere Lösungen nachdenken“, sagt der Leiter des Forschungsbereiches Wandel und Management von Landschaften am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden.

Der gebürtige Münsteraner beschäftigt sich beruflich seit einer ganzen Weile mit den Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben der Menschen in Städten und Regionen. „Im ländlichen Raum sind die Auswirkungen des Klimawandels auf Landwirtschaft und Forstwirtschaft präsenter“, sagt der 46-Jährige. „In den Städten sind der Hochwasserschutz und die Beseitigung von Überwärmungsinseln die wichtigsten Mittel, die Folgen des Klimawandels abzumildern“, so Wende weiter. Klimawandelgerechte Stadtplanung spaltet sich in zwei Bereiche. Auf der einen Seite steht der Klimaschutz, der auf eine umweltschonende Energieerzeugung, eine optimale Isolation von Gebäuden, das Einsparen von abzielt. Auf der anderen Seite steht die Anpassung an den Klimawandel. Hier geht es darum, sich auf die Folgen des Klimawandels einzustellen beziehungsweise diese bestmöglich abzufedern.

„Vor allem im Bereich Hochwasserschutz ist in der Region viel passiert“, sagt Wende. Man denke an die derzeit laufenden Maßnahmen wie die Sanierung der Sperrmauer an der Talsperre Malter, der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens in Niederpöbel oder die Hochwasserschutzlinie in Heidenau. „Es wäre schön, wenn man diesen Schwung mitnehmen könnte, um auch andere Auswirkungen des Klimawandels in den Griff zu bekommen. Gerade Hitzesensibilität könnte man in Zukunft noch stärker in den Fokus nehmen“, meint der Professor für Siedlungsentwicklung. Im Rahmen des Regionalen Klimaanpassungsprogrammes in der Modellregion Dresden (Regklam) von 2013 kamen verschiedene Maßnahmen zustande, die auf diesen Aspekt des Klimawandels eingegangen sind, zum Beispiel in Pirna.

Hier hat man auf öffentlichen Grünflächen testweise Gewächse angepflanzt, die eine hohe Toleranz gegenüber Hitze- und Trockenstress aufweisen. Das Projekt wurde an der Postmeilensäule fortgesetzt. Angepasste Pflanzen leisten nicht nur ihren Beitrag für ein gutes Stadtklima, sondern sind kostensparend in der Unterhaltung.

Eigenes Kapitel für den Umweltschutz

Auch im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts 2030 (Insek) wird dem Umweltschutz ein eigenes Kapitel gewidmet. Um die Erarbeitung kümmert sich Pirnas neuer Klimaschutzmanager Thomas Freitag. „Pirna ist sehr aktiv in Hinsicht auf Klimaschutz. Davon kann jede andere Stadt lernen“, bewertet Wende. Für das Engagement in Sachen Klimaschutz wurde der Stadt der European Energy Award verliehen. Insek sei ein „Instrument, mit dessen Hilfe man in der Lage ist, Städtebaufördermittel zu akquirieren“, weiß Professor Wende. Für die Kommunen sei es aber schwerer geworden, Städtebaufördermittel zu beantragen. Die Summe der Fördergelder wurde zurückgeschraubt.

Sprechen wir von Hochwasserschutz, sind oftmals Hochwasserrückhaltebecken gemeint oder Schutzmauern. In Freital funktioniert Hochwasserschutz aber nahezu unsichtbar, nämlich in Form des Windberg-Parks, der 2013 geschaffen wurde. Eine solche multifunktionale Grünfläche dient an heißen Sommertagen als Rückzugsort und kann im Falle eines Hochwassers Wasser aufnehmen, um größere Schäden im Stadtgebiet zu verhindern. Parks und Grünanlagen sind aber nicht die einzigen Mittel, Städte fit für den Klimawandel zu machen, weiß Wende.

„Es muss nicht immer nur Grün sein. Tropenstädte fangen zum Beispiel an, Verschattungspaneele zu bauen. Wir müssen an bestimmten Punkten noch aktiver über mögliche Lösungen nachdenken“, mahnt Wende. „Wir am Institut wollen Klimaschutz aber nicht nur erforschen, sondern ihn auch vorleben.“ Was er damit meint, sieht man auf dem Dach des Institutes, das sowohl begrünt ist, als auch mit Solarpaneelen ausgestattet wurde.

