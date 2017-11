SZ-Serie: Held des Alltags Ein Mann für alle Schlüsselfragen Der Heidenauer Werner Ehrhardt knackt Türen und Tore, wenn ein Öffnen anders nicht möglich ist. Aus seiner Schlosserei kommt aber noch mehr.

zurück Bild 1 von 3 weiter Das moderne Schloss braucht keinen Schlüssel: Werner Ehrhardt zeigt, wie sich das Tor per Handy verschließen lässt. Wenn hier etwas klemmt, wird es auch für den Schlüsseldienst schwer. In allen anderen Fällen weiß Ehrhardt Rat. © Daniel Schäfer Das moderne Schloss braucht keinen Schlüssel: Werner Ehrhardt zeigt, wie sich das Tor per Handy verschließen lässt. Wenn hier etwas klemmt, wird es auch für den Schlüsseldienst schwer. In allen anderen Fällen weiß Ehrhardt Rat.

Schlüssel über Schlüssel: Vom Klassiker bis zum Allerweltsteil.

Das Ladenschild ist Handarbeit. In erster Linie ist Ehrhardt Schlosser.

Heidenau. Man kann auch als Schlüsseldienst Stammkunden haben. Mal abgesehen von Polizei, Gerichtsvollzieher und Immobilienverwaltungen. Manchen Unglücksraben passiert das Malheur öfters. Plauz, Türe zu, Schlüssel drinnen. Einige von den Schussligen haben sogar schon mal zwei Stunden und länger gewartet, weil sie wissen, sie werden von Ehrhardt nicht übers Ohr gehauen. Der Heidenauer Schlossermeister hat eine Schlosserei und betreibt einen Schlüsseldienst.

Das war schon zu DDR-Zeiten so. 1979 hat er den 1842 gegründeten Familienbetrieb übernommen. Damals war vieles schwerer, manches aber auch leichter. Die einfachere Schließtechnik machte möglich, dass sich mancher Ausgesperrte auch selbst wieder retten konnte. Es war wie mit den Autos, sagt Ehrhardt. Und so wie sich die Autos, haben sich auch die Schlüssel und deren Systeme entwickelt. Transponder und Smartphone ergänzen heute die herkömmlichen mechanischen Anlagen. Und auch wie beim Auto geht es von der Grundausstattung bis zur nach oben offenen Preisskala. Umso hochwertiger, umso besser ist der Schutz, und umso aufwendiger ist die Türöffnung. Vor allem bei der supermodernen Technik. Auch das ist beim Schlüssel ebenso wie beim Auto. Mit jedem neuen System, das Ehrhardt verkauft, macht er sich auch ein bisschen als Schlüsseldienst überflüssig. Wenn der Kunde zum Beispiel einen Transponder verliert, kann er den selbst löschen.

Aber es gibt ja nicht nur Schlüssel und Schlösser an Türen und Toren, sondern zum Beispiel auch Tresore. Einen musste Ehrhardt mal aufbohren. „Das war ein ganz schönes Teil“, sagt er. Dabei wollte er den Tresor, auch wenn es keiner der Marke Franz Jäger war, erhalten. Am Ende hatte die Heidenauer Firma ihre wichtigen Akten und Dokumente zurück und konnte sogar den Tresor wieder verwenden. Da hatte Ehrhardt ein gutes Gefühl.

Weniger gut ist es bei Fahrradschlössern. Erst vor ein paar Tagen kamen Vater und Sohn in seinen Laden. Schlüssel weg. Ist es wirklich ihr Fahrrad? Bei Fahrzeugen ist das schwerer rauszufinden als bei den Wohnungen. Ein codiertes Fahrrad erleichtert in einem solchen Fall den Nachweis. Bei der Wohnungstür kann den auch der Nachbar erbringen. Wenn der zum Ausgesperrten ruft, „ach, steh’ste mal wieder vor der Tür“, dann ist klar, der wohnt auch wirklich hier. Etwas Menschenkenntnis gehört natürlich auch zum Job, sagt Ehrhardt. Er ist ruhig und sachlich, macht kein großes Aufsehen.

In der Regel sind es ein paar Minuten, in denen Ehrhardt Leute glücklich macht. Er kennt zugleich die Klagen über schwarze Schafe, die ihre Dienste überteuert anbieten. Sein Tipp: Sich mal im Handy die Nummer von tatsächlich regional ansässigen Schlüsseldiensten speichern. Teilweise seien die Adressen von Schlüsseldiensten im Telefonbuch nämlich falsch.

Da müssen die Leute erst warten, bezahlen dann noch die lange Anfahrt und sind am Ende über die Rechnung geschockt. Sie zahlen aber, weil sie froh über die Hilfe sind. Der Mann vom Schlüsseldienst fährt wieder weg, der Frust bleibt. So was kann sich der Handwerker vor Ort nicht erlauben. Der ist auch morgen noch da. Hilferufe der Polizei kommen vor, sind aber nicht so häufig und für Ehrhardt auch nichts Besonderes. „Das fähr’ste hin, mach’ste auf und geh’ste wieder“, sagt er gelassen. Nur einmal war es mit seiner Ruhe und Gelassenheit vorbei. Dieser Einsatz geht ihm nicht mehr aus der Nase, den Augen und dem Herz. Da lag in der Wohnung hinter der geöffneten Tür ein etwa schon eine Woche toter Mann. Das aber ist nicht der Alltag.

In dem kommen auch immer mal noch Leute mit schönen alten Schlüsseln, die die Jahre und technischen Revolutionen überlebt haben. Die Ehrhardtsche Werkstatt hat auch viele Gesellschafts- und Schließsysteme überlebt. Die Nachfolge der seit 1896 in Heidenau ansässigen Firma ist offen. Die beiden Kinder haben andere Berufe. Trotzdem setzt Ehrhardt auf das Handwerk und seine Schlosserei. Handwerk ist individuell, sagt er. Ein Tor entwerfen, anfertigen, verzinken, pulverbeschichten und montieren ist für die Ewigkeit, sagt er. „Das macht stolz.“ Der Schlüsseldienst macht glücklich. Die anderen.

